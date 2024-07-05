靚媽返工袋｜20款OL上班大容量手袋推介　$5千內入手Coach/Tory Burch/Furla

▲ 20款靚媽靚太OL上班大容量手袋推介，$5千內入手Coach /Tory Burch/Furla。

【靚媽精明眼/OL手袋/上班族手袋/中價輕奢侈手袋/容量大手袋/tote bag/托特包】靚媽靚太返工講求容量大又實用的手袋，無論是上班工作文件、電腦，到出差的各種隨身物，都可以一拼放進手袋。中價輕奢侈手袋最切合大部份上班族的需求，價格既親民且款式多變，即使每天出門也不用怕風吹雨淋，隨你怎麼壓或者亂放，都不致於太心疼！

▲ 《玫瑰的故事》劉亦菲。（網上截圖）

這次TOPick特別精選了20款中價Tote bag品牌，除了有上班族最愛的熱門品牌外，亦有多款近年炙手可熱，或剛冒起的新晉品牌等，不用動輒過萬亦能時尚配搭職場服，甚是適合度假、出差的款式，今年夏天鎖定這幾款就對了！

Longchamp

這個法國品牌一向以大型手挽袋聞名，系列輕巧簡潔設計，讓上班族在短途旅程或出差隨時充滿活力。

Tory Burch

Tory Burch tote bag憑金智媛《我的出走日記》而爆紅，吸引無數粉絲追捧，而且曾一度缺貨。有著寬敞大袋口和超長肩帶設計，獨立拉鏈隔層，能裝進筆記型電腦或平板，迎合上班族隨身攜帶各類電子產品。

Michael Michael Kors

Michael Michael Kors就是美式大都會女人的指標，Smart Chic風格充滿職場新獨立女性的強勢，長長方方的皮革袋形，設計非常輕巧，適合容量多的上班女性配搭。

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Kate Spade

Kate Spade的手袋款式較玩味時尚，同樣是大容量的款式，用來上班或是假日配搭休閒裝都很好看。

Furla

Furla新季推出了多款簡潔純色手袋，設計更比過往容量大，材質輕巧，並加入了帆布拼皮邊設計的休閒款式，適合經常出差的職場女性。

Emporio Armani

Emporio Armani向來走輕熟女路線，顏色方面亦偏向單色系，簡潔優雅，最適合專業人士配搭套裝服飾。

Coach

品牌近年朝年輕化方向轉型，全新款式將品牌的logo與標誌性圖案印於monogram花紋上，風格對比之餘顯得更具趣味。至於喜愛monogram印花的女士，Coach這款印花手袋就可說時尚又耐看，適合配搭不同造型。

Aesther Ekme

來自丹麥的Aesther Ekme，由韓國設計師Stephane Park創立，以巴黎和哥本哈根為據點，風格與品質媲美Phoebe Philo年代的Celine。品牌以極簡俐落線條融合建築輪廓，沒有過多的配飾，簡簡單單就是美！

TWINSET

TWINSET手袋款式較輕鬆休閒，用色方面亦較粉嫩鮮明，打破一貫tote bag刻板的設計，如在手挽位置換上竹形手柄，增添幾份時尚趣味感。

Lauren Ralph Lauren

Lauren Ralph Lauren是Ralph Lauren的副線品牌，其配飾設計具有高級質感，上盛皮革配上RL主線尊屬的高貴黑色，極具摩登時尚風格。

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▲ 《玫瑰的故事》劉亦菲。（網上截圖）

Coccinelle

Coccinelle是意大利的著名皮具品牌，優質的皮革面料配上精湛手工技藝，款式可媲美高端品牌的手袋款式。

By Malene Birger

來自丹麥的By Malene Birger，可說是國寶級的品牌。 設計師Malene Birger以極簡主義為本，打造出簡約大方、隨性優雅的美學佳作。

DKNY

DKNY設計深受上班族青睞，多元化的材質備有牛皮、PU、PVC、人造皮和聚酯纖維等多種選擇，迎合不同場合的需要。

Mansur Gavriel

以極簡主義與樸實自然美結合，高貴的面料和精湛的工藝展現了現代女性的自信和優雅，手袋經常一上市就缺貨，可說是許多女生心中的夢想手袋款。

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