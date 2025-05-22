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手提風扇推薦｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜

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撰文： 沈佩珊

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

日本雜誌實測26款手提風扇，呢款人氣牌子奪冠，夠涼兼寧靜。

【手提風扇／風扇／消暑神器／酷熱天氣】天氣炎熱，外出難免大汗淋漓，不少人都會帶備手提風扇。日本雜誌《MONOQLO》早前測試市面26款便攜式風扇，比較風速、寧靜程度、使用感等，並根據綜合評分整理推薦排名，即睇詳情！

靚媽精明眼｜日本《LDK》測試5款BB車　第1名方便攜帶1個動作即可開關

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手提風扇推薦｜日本雜誌實測便攜式風扇

《MONOQLO》搜羅了市面26款便攜式風扇，當中分為5個類型，包括手提風扇、附冷卻板風扇、夾式風扇、掛腰風扇，以及超薄風扇，逐一進行以下各項測試，並整理出排名：

風速：測量在特定距離內的最大風速

散熱效能：使用冷卻板一定時間後，立即用熱像儀測量溫度（此測試僅適用於附帶冷卻板的手提風扇）

寧靜程度：測量在特定距離內的噪音水平

使用感：由讀者實際使用風扇，根據易用性、模式、涼快度等進行評分

手提風扇推薦｜26款便攜式風扇排名

《MONOQLO》綜合各項測試的結果及評分，整理出26款便攜式風扇的推薦排名，點擊下圖查看完整名單：

點擊圖片放大
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手提風扇推薦｜26款便攜式風扇測試結果

根據測試結果，以下各款風扇被《MONOQLO》評為最推薦的產品，在風速、寧靜程度及使用感的測試均獲得高分，大家不妨參考。

手提風扇：Francfranc 手提風扇

附帶冷卻板的手提風扇：NAKAGAMI smaly 手提風扇

夾式風扇：BRUNO 迷你夾扇

掛腰風扇：KEYNICE 掛腰風扇 KN-1733S

防曬推薦｜LDK測試18款防曬霜排名

到戶外玩記得做好防曬措施。日本雜誌《LDK》早前測試18款防曬霜，比較防曬力、成分、使用感、易卸除度，找出最強之選！

靚媽精明眼｜《LDK》測試18款防曬霜最平$30　冠軍平靚正成分溫和+防曬力強

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消委會驅蚊劑｜消委會9款滿分驅蚊劑

消委會早前以真人實測25款驅蚊劑，發現有1款天然驅蚊劑，不但未能防蚊，更有機會越用越惹蚊。到底哪款驅蚊劑最有效？TOPick整合9款5星滿分名單，大家不妨參考。

靚媽精明眼｜消委會真人測試25款驅蚊劑　9款獲5星滿分安全有效名單

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更多食品/家電/廚具/嬰兒用品/消委會測試報道：

兒童安全座椅推薦｜消委會測試15款兒童汽車座椅　8款總評4星或以上高分名單

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