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靚媽精明眼｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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日本雜誌實測26款手提風扇，呢款人氣牌子奪冠，夠涼兼寧靜。

【手提風扇／風扇／消暑神器／夏天／酷熱天氣】天文台今日（5日）下午錄得最高氣溫34.6度，打破今年最熱紀錄。夏日炎炎，外出難免大汗淋漓，不少人都會帶備手提風扇消暑。日本雜誌《MONOQLO》最近測試了市面26款便攜式風扇，比較風速、寧靜程度、使用感等，並根據綜合評分整理推薦排名，即睇詳情！

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手提風扇｜日本雜誌實測便攜式風扇

《MONOQLO》搜羅了市面26款便攜式風扇，當中分為5個類型，包括手提風扇、附冷卻板風扇、夾式風扇、掛腰風扇，以及超薄風扇，逐一進行以下各項測試，並整理出排名：

風速：測量在特定距離內的最大風速

散熱效能：使用冷卻板一定時間後，立即用熱像儀測量溫度（此測試僅適用於附帶冷卻板的手提風扇）

寧靜程度：測量在特定距離內的噪音水平

使用感：由讀者實際使用風扇，根據易用性、模式、涼快度等進行評分

手提風扇｜26款便攜式風扇排名

《MONOQLO》綜合各項測試的結果及評分，整理出26款便攜式風扇的推薦排名，點擊下圖查看完整名單：

點擊圖片放大
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手提風扇｜26款便攜式風扇測試結果

根據測試結果，以下各款風扇被《MONOQLO》評為最推薦的產品，在風速、寧靜程度及使用感的測試均獲得高分，大家不妨參考。

手提風扇：Francfranc 手提風扇

附帶冷卻板的手提風扇：NAKAGAMI smaly 手提風扇

夾式風扇：BRUNO 迷你夾扇

掛腰風扇：KEYNICE 掛腰風扇 KN-1733S

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