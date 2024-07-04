港大生假學歷｜蔡洪濱料受影響院校「應該很廣」　憂對內地生學術誠信有負面影響　

▲ 香港大學經管學院院長蔡洪濱透露，調查至今已發現約30名學生採用假學歷申請入學，主要來自海外高校的中國籍學生。（資料圖片）

香港大學經管學院揭發有碩士生以假學歷申請入學情況嚴峻，院長蔡洪濱接受內地《財新網》專訪透露，調查至今已發現約30名學生採用假學歷申請入學，主要來自海外高校的中國籍學生；警方已介入調查，不排除深入調查後個案會持續上升，最終增至80至100宗。蔡擔心，事件影響內地生學術誠信，並認為受影響的院校或很廣，又稱現時涉及偽造學歷的中介均來自內地及海外，暫未發現本地中介機構，並推算單是經管學院涉及的中介費達逾4至5,000萬元。

港大經管學院早前發現個別假學歷案例後，於本年5月主動發起調查，要求在學碩士生重新提交本科學歷認證，成績單等資料。蔡洪濱稱，中介偽造學歷手法已「到驚人地步」，就連遞交手法及內容都能以假亂真，將資料交由校方查證亦未能看出端倪。他表示，透過「留服」認證、與海外院校核實等多個渠道查驗後，發現估整體4成、來自海外大學學生中，有逾30人採用假學歷申請入學，相信隨着調查開展，涉案人數會持續增至達80至100人；至於內地及香港學生的學歷則全部真實。

他又透露，其他學院亦有類似情況，並已作內部處理、解除學生學籍，但相信未必能阻嚇「黑中介」或鋌而走險的學生及家長，故學院決定高調徹查，重點「打擊黑中介」並追究法律責任，令它們意識到只要被發現便會面臨嚴懲，並希望引起關注，令潛在客戶明白花錢得到的並非港大文憑，「而是一個犯罪記錄，甚至是牢獄之災」。

據了解，本港有其他院校出現同類事件。蔡洪濱相信，一個人使用假學歷申請港大，同樣可以申請海外名校，故「假學歷影響的院校應該是很廣的」，擔心一旦假學歷申請蔓延到海外，將對中國學生的學術誠信造成很大的負面影響。

中文大學回覆本報查詢指，研究院並無與中介機構合作「保錄」，如發現有機構利用相關名義宣傳，將採取法律行動。都會大學亦稱，授課式研究生課程的內地申請人需遞交相關學歷證書及內地教育機關頒發的核實文件，校方亦會向該機關作覆核，須通過查核才獲考慮申請。理工大學表示，一直按嚴謹機制核實申請人資歷及呈報資料，如發現偽造文件及虛報學歷個案，會拒絕其申請或按機制取消學籍。

記者：梁凱婷