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牙醫實習風波｜港大牙院前院長指畢業要求無用　牙管會隔空反擊：學院有份磋商

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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剛退任的港大牙醫學院德藉院長傅立明。(資料圖片)

牙醫註冊條例下周三於立法會大會恢復二讀、以及三讀表決，早前出現爭議的牙醫學生畢業學生新增一年實習安排，再起風波。港大早前曾發新聞稿支持實習決定，不過剛退任院長的港大牙醫學院教授傅立明(thomas flemming)周初接受英文報章接受訪問，道出另一觀點。

傅立明表示，對於公開的負面評論，玷污港大牙醫學院的聲譽，感到非常難過。傅立明指，牙管會自2019年起，要求牙醫學院學生完成最少50個病人臨床程序才可畢業，包括各項牙科程序。

不過他指，對牙管會的要求有質疑。指有關的配額要求沒有証據支持(not back to evidence)，美國、英國、以及澳洲等地的先進院校當中，均沒有相關要求。直斥牙管會的要求，是隨意、無法証明反映質素。(the quantitative requirment demonstrates clinical competence)。他表示，牙管會要求非牙醫學生最優先需學習的選項，認為應以規範、學業水平等反映學生表現。

傅立明亦表示，疫情期間進行實習非常困難，學院設施只可使用約3分之一容量，學生只可以透過小量病人為學生作實習，批評牙管會用疫情期間的學生作評審結果是不具效率，尤如當疫情不存在一般。他亦指，學院以「能力為本」的學習方式，評核學生表現，會透過診所設定的學習場景，評核學生是否於早前學習達成目標。他強調，評核應聚焦於學習的質素、而非數量。

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牙管會：2012年起已進行評審   對傅立明以疫情作藉詞感困惑無奈

牙管會今日(4日)發聲明反擊傅立明言論。牙管會表示，臨牀經驗要求並非由牙管會單方面或隨意制定，而是與學院共同磋商，經參照海外文獻及因應不同地區的經驗和評審概念，以及本地課程設計所得，以確保切實可行。

牙管會亦指，必須指出，課程評審要求質與量並重，而不同於報導引述的言論，臨牀經驗的量化要求並非評審課程的唯一標準。牙管會亦表示，牙管會自2012年起數度進行評審工作，一直與學院保持溝通，就臨牀培訓等問題進行檢討和解釋，以便學院跟進。不過有關要求在結構和內容上均沒有重大修改。對傅立明以新冠疫情作為未能達標的藉詞，實在感到非常困惑和無奈。

對於傅立明提及2023年本地牙科畢業生的臨牀經驗已全數達標，牙管會早前已公開澄清並非屬實，包括向立法會清楚交代。

 

 

 

 

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