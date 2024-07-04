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港大生假學歷｜兩名持雙程證內地女子涉行使虛假文書　出入境時被捕

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港大學經管學院揭發有碩士生以假學歷申請入學，情況嚴峻。（資料圖片）

香港大學經管學院揭發有碩士生以假學歷申請入學，情況嚴峻，院長蔡洪濱透露，至今發現約30名學生採用假學歷申請入學，主要是來自海外高校的中國籍學生；警方已介入調查，不排除深入調查後個案增至80至100宗。警方今（4日）回覆傳媒查詢時表示，先後在6月22日及昨日（3日）拘捕兩名分別為24歲及34歲、持雙程證的內地女子，涉嫌「行使虛假文書」；二人於出入境時被捕。

西區警區重案組第二隊已作進一步調查。警方指，24歲被捕女子被暫控一項「行使虛假文書」罪，案件已於6月24日在東區裁判法院提堂，並押後至8月20日再訊；另一名34歲被捕女子則正被扣留調查。

港大經管學院早前發現個別假學歷案例後，於本年5月主動發起調查，要求在學碩士生重新提交本科學歷認證，成績單等資料。

蔡洪濱接受內地《財新網》專訪時稱，透過「留服」認證、與海外院校核實等多個渠道查驗後，發現估整體4成、來自海外大學學生中，有逾30人採用假學歷申請入學，相信隨着調查開展，涉案人數會持續增至達80至100人；至於內地及香港學生的學歷則全部真實。他又稱，現時涉及偽造學歷的中介均來自內地及海外，暫未發現本地中介機構，並推算單是經管學院涉及的中介費達逾4至5,000萬元。

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記者：梁凱婷

罪案 西區 出入境管制 東區 偽造 碩士 海外院校 大學 香港 雙程證

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