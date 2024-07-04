廚餘回收｜環保署提早兩個月完成在全港公屋安裝廚餘機　第三季起在回收量較高屋邨優先加裝

▲ 謝展寰檢視智能廚餘機。（政府新聞署圖片）

環保署完成在全港所有公共屋邨安裝智能廚餘機，較原定目標提早兩個月，署方今年第三季起會在回收量較高的屋邨優先再增置廚餘機，目標兩年內達到起碼「一座一桶」；署方亦預計廚餘回收量會持續上升。

環保署前年10月底與房屋署和香港房屋協會合作開展「公共屋邨廚餘收集計劃」，目標今年8月底前在全港213個公共屋邨設置智能廚餘機收集廚餘，至上月底環保署已安裝740個廚餘機，覆蓋全港所有公共屋邨，比原定目標提早2個月。

環境及生態局局長謝展寰今日（4日）出席在觀塘坪石邨舉行的廚餘回收宣傳活動時指，公共屋邨廚餘收集計劃提前完成擴展至全港所有公共屋邨，展現了政府在推動減廢回收的決心和成果。他並提到，環保署會繼續在新落成的公共屋邨安裝智能廚餘機，並計劃今年第三季起在廚餘回收量較高的公共屋邨優先加裝及逐步推展至其他公共屋邨，目標是在2年內達到起碼「一座一桶」。

此外，環保署去年底與環境運動委員會合作推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為超過1,000戶的私人屋苑免費提供智能廚餘機，計劃會擴展至涵蓋1,000戶以下的私人屋苑，詳情今年第三季公布。



而為協助單幢式大廈或「三無大廈」的居民進行廚餘回收，環保署亦正籌備在「綠在屯門」安裝智能廚餘機，預計7月中投入服務。環保署未來一年也會設立100個在晚間以定時定點街站形式提供服務的廚餘回收流動點，以及在約100個垃圾收集站設立廚餘回收點。

署方指，社會普遍對減廢回收的認知度已有所提升，隨着各項便利市民參與廚餘回收的措施推出，加上宣傳教育推廣，以及透過提供「綠綠賞」電子積分獎賞鼓勵市民積極參與，預計廚餘回收量會持續上升，會繼續透過不同方法鼓勵更多居民回收廚餘。

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