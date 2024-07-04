港大生假學歷｜議員促政府及院校加強把關　力保「留學香港」品牌

▲ 香港大學經管學院揭發有碩士生以假學歷申請入學，情況嚴峻，學院將加強審核學生學歷。（資料圖片）

香港大學經管學院揭發有碩士生以假學歷申請入學，情況嚴峻，學院將加強審核學生學歷，要求申請人額外提交「學信網」、「留服」等第三平台的學歷認證，部分學生更須經面試考核。立法會議員高度關注事件，形容屬「組織嚴密跨境犯罪」，促政府與各院校加強把關，避免影響香港國際教育樞紐地位及「留學香港」品牌。

面試考核 提交第三平台認證

港大經管學院院長蔡洪濱接受內地《財新網》專訪時稱，學院將加強審核學生學歷，除要求獲錄取學生日後須按規定提交畢業證書、成績表外，亦需提交經「學信網」、「留服」或其他第三平台的學歷認證，並要求部分學生接受面試考核，同時會以是次假學歷調查經驗撰寫報告，公開「黑中介」作假手法，供本港其他院校參考。

教育界立法會議員朱國強則指，對涉案學生人數感驚訝，認為內地中介以「明碼實價偽造海外學歷、保錄取」等手法，協助內地生來港留學，屬「組織嚴密跨境犯罪」、非個別事件，故須及時制止亂象，以免影響香港國際教育樞紐的地位及「留學香港」品牌。他亦支持院校嚴肅跟進，加強核實持海外學歷報讀的可疑個案，避免出現假學歷及認證情況，並期望政府與各院校藉宣傳推廣，確保非本地生以合法及正常途徑來港升學。

選舉委員會界別議員周文港亦稱，「數字一個都嫌多」，建議進行聯合跨境執法行動，嚴厲打擊有關事件。

港大經管學院早前發現個別假學歷案例後，於本年5月主動發起調查，要求在學碩士生重新提交本科學歷認證，成績單等資料。

蔡洪濱受訪時亦指，透過「留服」認證、與海外院校核實等多個渠道查驗後，發現估整體4成、來自海外大學學生中，有逾30人採用假學歷申請入學，相信隨着調查開展，涉案人數會持續增至達80至100人；至於內地及香港學生的學歷則全部真實。他又稱，現時涉及偽造學歷的中介均來自內地及海外，暫未發現本地中介機構，並推算單是經管學院涉及的中介費達逾4至5,000萬元。

記者：梁凱婷

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