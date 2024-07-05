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廚餘減廢｜全港公屋6月底已裝智能廚餘桶　至今收逾8千公噸

社會

發布時間： 2 小時前

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現時全港公屋已設智能廚餘回收桶，尚德邨居民許女士表示，每日回收廚餘儲分已成習慣。

垃圾徵費暫緩，當局表明會繼續加大減廢回收力度，環保 署正擴大廚餘回收網絡，今年首6個月，家居廚餘回收量已達去年平均數的8倍，而現時每日整體廚餘回收量約280公噸。環保署已在6月底完成在全港213個公共屋邨安裝逾740個智能廚餘回收桶，比原定今年8月目標提早完成 ，下一步計劃2年內做到「一座一桶」。2022年底至今，在全港屋邨收到逾8,500公 噸廚餘；有屋邨居民表示，回收廚餘已成習慣，如何善用「綠綠 賞」儲分換禮品，已成為街坊之間的共同話題。

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「綠在區區」設智能廚餘桶　東區最多人用

現時本港每日產生約1. 1萬公噸都市固體廢物，廚餘佔約三成， 即約3, 300多公噸。環境及生態局正加快擴大廚餘回收配套，除了 在住宅，亦擴展在「綠在區區」和公眾街市安裝智能廚餘回收桶， 目前在「綠在東區」、「綠在深水埗」、「綠在西貢」及「綠在沙 田」，以及灣仔駱克道街市已率先安裝；當中以「綠在東區」、 「綠在深水埗」及灣仔駱克道街市的收集廚餘量最多，每月分別收 集到5.9公噸、3.8公噸及2.1公噸，而「綠在東區」的人均回收量最 多，達0.7公斤。

最高使用量的三個公眾廚餘回收點

至於原定8月完成在全港213個公共屋邨加裝智能廚餘回收桶， 已提早在6月底完成。環保署回覆本報查詢時表示，增加廚餘回收網 絡初見成效，市民反應正面。其中公屋廚餘回收計劃在2022年10月 開展至今，累計有逾1,200萬次使用過智能廚餘回收桶，總共收到逾 8,500公噸廚餘。

擴大廚餘回收絅絡措施

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公屋2年內每座一桶  居民稱回收成習慣

其中最早在2022年10月，首批參與公屋廚餘回收計劃的將軍澳尚德邨，至今已試行21個月。環保署在每幢大廈樓下均設有一個 智能廚餘回收桶，居民的參與率相當高。有居民表示，智能廚餘 回收桶好方便，吸引不少鄰近屋苑居民過來使用。

居於尚德邨十多年的許女士表示，最初樓下只有三色回收 桶，前年底加裝智能廚餘回收桶後，居民陸續響應，今年4月中該邨 更開設「綠在尚德」，更加便利回收。她表示如今回收已成為不少街 坊的生活習慣，「一來可以儲分換綠綠賞禮品，二來因為樓下就有齊 回收設施，好多街坊都是每日去買餸就順便去回收，一舉兩得，支持 環保都好容易做到，見到隔離鄰舍都做，變咗好多人都響應回收。」

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骨頭膠袋可回收  指定袋可用數天

最近全港最大的廚餘處理設施O‧PARK2已在3月啟用，其先進技術可處理骨頭及膠袋等雜質。許女士說，近年電視廣告及政 府宣傳「入屋」，已學識分類回收，即使廚餘回收都一樣了解， 「以前貝殼、豬骨這類不可廚餘回收，如今都可以啦！我知道現 在可以將廚餘連膠袋一併掉入廚餘桶，不過我已換到環保署的家 用廚餘桶，倒完返去清洗一下再用，更環保啦！」

她指儲分容易，每次廚餘重量超過100克就可以儲「綠綠賞」 50分，現時至7月底更有10分「回收額外賞」，每次共儲60分， 「每日回收大約300至400克廚餘，有湯渣、菜頭、果皮，每日都 儲到分。」她說好易儲夠2,000分，換芥花籽油一支，「遲下可以 換購物券更吸引！」

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至於屋邨居民每月獲派20個指定袋，許女士說，近乎所有垃 圾都已分類回收，指定袋可以用2日以上，「垃圾都只係有掃地 灰塵、廁紙、濕紙巾，廚餘分咗出嚟回收，個袋就無味可以用幾日，有時用來裝回收物去綠在區區，循環再用幾次，其實支持環 保，唔係好難啫。」

特約記者

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