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廚餘減廢｜設逾百回收流動點　餐飲小區收廚餘至凌晨

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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沙田田心村附近居民及食肆，每晚都到回收流動點回收廚餘。

為更方便參與廚餘回收，環保署在未來一年會在全港設立100個廚餘回收流動點，有些流動點特別設在村屋及食肆附近，其中一個沙田區的回收流動點，短短一小時就有逾百人使用，收集到近百公斤廚餘，反映需求熱切。另外，部分回收流動點更配合當區居民及食肆需要，例如灣仔、銅鑼灣及中環等多區的回收流動點會運作至凌晨12時。

署方又表示，除了廚餘回收流動點，已陸續在100個垃圾收集站設置腳踏式廚餘回收桶，方便食肆及附近居民使用。

村屋附近加回收流動點　沙田居民踴躍

至於環保署在全港各區設立逾100個廚餘回收流動點，以沙田區為例，反應踴躍，其中位於顯徑的回收流動點鄰近有不少丁屋及食肆，現時該流動點每晚6時開始服務，為居民及食肆回收廚餘，平均每日有約75人次使用，收集約100公斤廚餘。而同樣位於沙田區田心的回收流動點，每晚7時開始服務，平均每日有110人次使用，
收集約90公斤廚餘。

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配合食肆晚上收檔　銅鑼灣中環深夜回收

由於不少市民及餐飲業界反映，夜晚收工的市民、以及晚上收檔的食肆，若不是鄰近屋邨或垃圾收集站，難以回收廚餘。環保署表示，特別因應餐廳集中的「餐飲小區」，配合食肆營業時間及附近住戶習慣，部分回收流動點由晚上8時半至10時半，定時定點以街站方式收集食肆廚餘，例如筲箕灣東大街附近的望隆街休憩處、灣仔循道衞理大廈附近的莊士敦道與分域街交界等。

部分「餐飲小區」例如銅鑼灣堅拿道東與禮頓道交界、大坑銅鑼灣道與浣紗街交界、中環蘭桂坊附近的中環皇后大道中與閣麟街交界，回收流動點更由晚上10時至凌晨12時收集廚餘。

特約記者

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