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減肥大作戰｜242磅胖男靠慢跑1年激減72磅　成功擺脫三高+脂肪肝

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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242磅胖男靠慢跑1年激減72磅，成功擺脫三高+脂肪肝。

【三高／高血壓／高膽固醇／高血壓／脂肪肝／減肥／慢跑／運動】三高和脂肪肝都是常見的都市病。台灣一名41歲男子靠超慢跑一年激減33公斤（約72磅），而且毋需藥物輔助成功擺脫三高和脂肪肝。台灣有醫生表示，超慢跑不僅可以增強心肺健康，還能逆轉骨密度。

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男子1年激減72磅逆轉三高脂肪肝

台灣體適能專家徐棟英在節目「健康晚點名」節目中分享，有一位41歲的男子患有三高及重度脂肪肝，他透過在家一邊追劇一邊超慢跑，1年内體重從110公斤（約242磅）減至77公斤（約169磅）。

徐棟英教練指，該名男子除了運動外還會配合飲食調整，他將手搖飲品戒掉，盡量少食炸雞、炸雞扒等油膩的食物，平時多喝水，最後一年内瘦33公斤，而且不需藥物輔助，成功擺脫了三高和重度脂肪肝。

他又指，超慢跑不僅可以逆轉骨質疏鬆、肌少症，還可以改善足底筋膜炎。他還分享了超慢跑4個技巧，幫助初學者在家輕鬆開始，包括：前腳掌先落地、膝蓋保持微彎、腳落地時愈輕愈好、每分鐘保持180步的步頻。徐教練表示，只要堅持下去，將跑步的時間慢慢累積，一天下來累積的時間達到90至120分鐘，就可以達到很好的減重效果。

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更多相關報道：飲食攻略︱常捱夜吃4類食物易致脂肪肝誘發肝癌　8種護肝營養素促進脂肪代謝

4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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超慢跑可增强心肺健康 逆轉骨密度

此外，台灣初日診所院長宋晏仁醫生在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」表示，超慢跑是一項適合大部分人的低强度運動，只要能夠維持乳酸堆積在適當範圍，跑者就可以做到長時間的運動。

根據日本田中宏曉教授的研究，超慢跑對於老年人的健康也有顯著效果。他對75位75歲至88歲的老人進行超慢跑訓練，每天訓練30分鐘，三個月後平均體重減輕1.5公斤（約3磅），BMI下降1.3，腰腹圍減少1.9厘米，肌肉內的脂肪減少21.8%。

宋醫生實測連續4天每天晚上邊追劇邊超慢跑45分鐘，體脂率每天下降1%，並指出超慢跑不僅可以增強心肺健康，還能逆轉骨密度。

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