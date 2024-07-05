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李龍基未婚妻入獄丨李龍基爆離婚淨身出戶8個物業全送前妻　力撐Chris永不變心：我食硬佢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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李龍基指Chris永不變心。

73歲李龍基未婚妻王青霞（Chris）因承認使用虛假文書罪、兩項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共5罪，在上周三（6月19日）被判刑25個月。

當李龍基得知Chris入獄後，表現激動多次落淚，同日晚上李龍基更出席友人聚會並為葉子楣補足農曆生日，笑容滿面，心情大靚。

基哥近日接受網台節目《葳言大意》訪問時，解釋原來一切有苦衷，為免拒人於千里，才勉為其難答應出席，但他承認自己的敏感度不足。

李龍基未婚妻入獄丨自爆未婚妻入獄後多女埋身　基哥向chris派定心丸：一出嚟就要嫁我

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直認Chris很愛他  寫了超過122封信

當主持人問他「邊個愛邊個多啲」？李龍基坦言：「我感覺佢愛我多啲，當然我都愛佢啦，呢個我唔否認，因為整件事嘅發生就係因為佢太愛我，若然唔係，佢無需要忍受或接受呢啲痛苦經歷，因為佢想盡辦法要留喺我身邊，變咗做咗好多傻事。」

基哥再自爆Chris寫了超過122封信給他，而他亦有回信：「我有寫，不過唔係寫太多，通常係寫一啲好鼓勵性嘅歌詞，例如『斜陽裡 氣魄更壯 斜陽落下 心中不必驚慌』，又或者『小小苦楚等於激勵』，老實講，其實諗深一層唔係乜嘢大不了，只不過喺裡面多咗時間去自我去檢討、自我去修正。」

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澄清物業全送前妻  爆與Chris發展婚外情

外界有一直指基哥名下有8個物業，並將全部轉贈予Chris，對此他說：「其實我係窮光蛋嚟，因為我同前妻離婚，其實覺得對佢唔住，所以我係淨身出門完全畀晒佢，簽字離婚放棄晒啲嘢，係因為Chris，2019年嘅時候。」

由於基哥與Chris年齡差距36年，令不少質疑女方為錢埋身甚至貪其名氣，基哥直認最初有此想法，並爆出與Chris曾發展婚外情：「我初初十幾年前識佢時有咁諗過，然後我唔想搞散個家庭，分開咗段時間，後嚟重逢就乾柴烈火重新喺埋一齊。我2018年喺美國重遇Chris，佢係好清楚我畀晒啲物業前妻，只係有少少現金積蓄傍身捱下。」

李龍基指Chris一定不會變心。

肯定女方不變心 自己要努力忍耐

他再指Chris願意與其一起捱，並肯定地指對方一定不會變心：「可以寫包單佢一定唔會變心，因為喺環境之下，唔可以令佢變心，佢喺香港無人無物得我一個，我食硬佢。」

不過基哥就指外界很多誘惑，要努力忍耐：「我就要好努力，因為呢個真係花花世界。」

但之後他再說凡事沒有絕對：「喺呢個時刻我亦都可以寫包單我唔會變，但老實講，呢個世界冇人可以講係絕對，大吉利是我聽日明天行出去，係唔知有乜嘢事，因為而家呢個世界真係太多變幻，有時候我唔想變，但係忽然間變，變咗去另一個國度，你最好的準備就是最壞的打算。」

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堪輿學家爆愈找愈細

最後基哥再爆有位堪輿學家對其說的一番話：「佢同我講︰『李龍基你識一個係細啲，再識一個又細啲。』我話唔係呀，我呢個已經細我36年，唔通再嚟一個比我續細48年，唔好啩，所以我真係要盡力克服。」

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