升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課

▲ 陳彥行（行姐）疑被20年好友爆圈外老公身份！

現年47歲的陳彥行（行姐）日前被爆已榮升人母，育有一位3歲大的女兒。在7月3日，行姐終於在社交網甫出與愛女合照，親認三年前誕女，並交代另一半只是「沒特別，簡單低調嘅圈外人」。

在昨日（7月4日），有報道爆出「行姐」老公真正身份，原來是黃子華的司機。在昨晚約10時半，行姐在社交網發文，疑指其20年好友是爆料人！

升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人 「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情

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行姐：人生又上了一堂課

行姐在其Facebook專頁發文：

人與人之間已經沒有什麼信任可言了

認識了20年的朋友也會出賣你

人生又上了一堂課

有網民留言問行姐是否指老公身份被爆一事，也有不少網民有感而發或為行姐打氣：「所以對住小動物最真」、「大多數日久見人心」、「合則來不合則去，認識時間長短並沒有關係」、「照顧好自己及家人！我們祝福你！」、「看清便遠離就好了，加油」。

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爆料人為「村長」？

網民在留言區內討論誰是事件爆料人，有網民猜測是「村長」，而村長就是藝人梁思浩的暱稱，不過網民也未有提出真憑實據。

行姐、梁思浩、李麗蕊曾合作主持網台節目《大家真風騷》，當中經常爆娛樂圈不為人知的秘聞。當中李麗蕊與梁思浩因工作態度及價值觀出現分歧，雙方已斷絕合作。

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