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星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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陳山聰仔仔要重新適應新幼稚園。

【陳山聰/兒子陳霆軒/Jaco/跆拳道/星二代/聖保羅堂幼稚園】7月踏入畢業季，不少星爸媽紛紛在社交平台大曬仔女的收成結果。陳山聰亦湊熱鬧，分享他陪4歲兒子(Jaco)的K1結業禮，更透露Jaco拿下「唱遊獎」 ，絕對是盡得父親真傳。但結業禮當日原來同是惜別會，該幼稚園已宣布9月1日起停辦，Jaco的K2生涯可能又要重新適應環境！

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陳山聰兒子入讀免費幼稚園聖保羅堂幼稚園(北角)，令不少網民意外。去年11月，該校宣布位於北角的學校因高昂的租金、政府補貼不足，同時在疫情及移民潮等因素影響，令學生人數銳減，以致辦學團體在營運上出現龐大赤字，辦學團體決定於今年9月1日起停辦，將聖保羅堂幼稚園(北角)及聖保羅堂幼稚園(中環)兩校合併 。

因此，Jaco當日的結業禮同是惜別會，陳山聰亦感激學校的照顧︰「大佬好嘢！K1結業禮仲攞埋唱遊奬，proud of you，證明你真係我個仔，感恩！希望你繼續喺一個健康快樂地方學習同成長，感謝每一位老師同校長。」

陳山聰兒子｜盡得父親真傳

早前，陳山聰在社交平台報喜，4歲的Jaco於生日前夕成功考獲跆拳道黃綠帶，照片中可見Jaco與陳山聰豎起姆指，與教練合照，似乎對成績十分滿意，帖文還展示證書與黃綠帶。

陳山聰亦留言送上祝福道：「大佬人生就係靠自己努力一步一步行落去，準備四歲嘅你，希望你有一個快樂的人生love u。」帖文獲得不少圈中朋友留言讚好，包括：陳敏之、林景程和黃浩然太太莫家嘉，網民亦大讚Jaco有台型！

早在3月尾透露，陳山聰安排了Jaco學跆拳道，並考獲跆拳道黃帶，他興奮表示：「佢（Jaco）好有運動細胞，動靜皆宜，似足我呀。」短短幾個月便有好成績，網民大讚「好叻仔」！

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    • 星二代｜陳山聰4歲仔考獲跆拳道黃綠帶　讀免費名幼遺傳爸爸運動天份

    陳山聰兒子｜為4歲兒搞蜘蛛俠生日會

    7月1日，Jaco的4歲生日，廿四孝爸爸陳山聰為兒大搞蜘蛛俠生日會，預備了巨大的蜘蛛俠氣球及蛋糕。陳山聰於IG的限時動態分享，Jaco不忘擺「甫士」豎起4隻手指影相，期後陳山聰更與兒子表演連環嘴咀，場面溫馨。

    貴為視帝的陳山聰與拍拖5年的圈外女友何麗萍（Apple）於2019年結婚，翌年添丁陳霆軒（Jaco）。陳山聰自成家立室後迎來事業運，2022年憑大熱劇集《金宵大廈2》榮封視帝。

    星二代學府｜陳小春大仔小學畢業上台演講口齒伶俐　 讀貴族國際學校每年學費34萬

    陳山聰兒子｜讀免費名幼大機會升名牌小學

    充滿運動天份的Jaco，早前已在校運會拎金牌，從Jaco的運動服及掛繩可見他就讀免費名幼聖保羅堂幼稚園，是坊間十大名幼之一。聖保羅堂幼稚園有參與免費幼稚園計劃，扣除政府資助後全年免學費，相當抵讀。該校畢業生升小多派往港島區名校，包括聖若瑟小學、嘉諾撒聖心學校、聖嘉勒小學、英皇書院同學會小學、灣仔軒尼詩官立小學等；而不少畢業生亦能考上直私名校，如聖保羅男女中學附屬小學、聖保羅書院小學、拔萃男書院附屬小學、港大同學會小學、保良局蔡繼有學校等。

    聖保羅堂幼稚園在1950年於中環創校，2013年接獲通知附近聖公會「主教山」建築群要展開保育發展工程，因此暫遷至北角和富中心，2015年中環校舍重開後，兩校同時營運收生。惟北角分校早前宣佈將在今年9月停辦，和中環學校合併，讓不少家長感到惋惜。

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