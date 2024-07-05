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聲夢小花丨鍾柔美飛台北畢業旅行　Yumi化身神槍手百發百中

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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Yumi真係十項全能。

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）與姚焯菲（Chantel）及詹天文（Windy）將於本月19和20日舉行演唱會，除了為演唱會努力練歌外，近日Yumi趁有空飛到台北畢業旅行，並在社交網分享相片。

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化身神槍手

相中可見，她很開心行夜市，見到一個射氣球的攤檔更化身神槍手，每一粒的子彈也百發百中，相當厲害！
難怪Yumi興奮晒出戰利品，並發文：「台北之旅我贏咗隻公仔呀😍（15粒子彈中晒！）」

一班粉絲讚Yumi非常勁，項項全能，更叫她分享多些旅遊片段。

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演唱會有驚喜

Yumi早前透露演唱會除獻唱首本名曲外，也會挑選一些觀眾意想不到的歌曲！

她說：「今次演唱會更設有特備環節，跟Fans互動，希望大家看到我們的努力，屆時一定要識唱一齊唱、識跳一齊跳，我跟Chantel及Windy知道門票已經售罄，齊齊集氣加場吧，也好讓我們可以還飛債，哈哈！」

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