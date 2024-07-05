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自助餐中伏｜4星酒店半自助晚餐提前2小時拒Refill　網民看一線索即知中伏

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 1 小時前

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港男在港一家酒店享用半自助晚餐，怎料餐廳在結束前2小時不再填補自助餐區的食物，令他大感氣憤。(Facebook群組「飲食黑店大全」截圖)

不少港人經常大呻在港用餐付錢受氣，寧可北上消費吃喝。一名港男早前在本港一家酒店享用半自助晚餐，怎料餐廳在結束前2小時，就不再填補自助餐區的食物，令他大感氣憤，於是在網上發文大呻。一眾網民看完一線索後，反嘲不應抱太大期望。

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一名港男於「七‧一」假期當天一行三人到荃灣一家四星酒店用膳，當晚6時多入席並選用半自助晚餐，當中包括一款主菜、餐湯、水果、飲品，以及無限量供應冰鎮海鮮、前菜及沙律，以及甜品，享用時間由晚上6時至9時半。

港男直言，主菜「都還好唔算難食」，不過當他7時半到自助餐區取食物時，卻發現「乜嘢食都冇」，於是詢問職員，職員卻明言「不會再加」。

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到了8時多，餐廳再有兩台新客，餐廳才隨意加添部分食物，「求其出咗啲燒雜菜、蘑菇湯、咖喱角敷衍下」，而冷盤如壽司、芝士火腿拼盤這些則未有添加補充。更甚的是，港男在首輪享用的蘑菇湯「好濃味好好飲」，當想再一嚐美味時，竟發現「成碗水咁我都唔知自己飲緊乜」。

面對種種不滿，港男於是在社交平台Facebook群組「飲食黑店大全」發文大呻，稱「唔好怪人點解北上消費」、「人均都要$220，但係啲食物完全唔會 refill」。

自助餐中伏｜網民：200幾蚊唔使試都知伏

不過帖文一出，網民竟不予同情，原因一眾網友發現人均消費200多元，認為「 自助餐收咁嘅價錢~心照啦！唔好有要求.」、「二百幾蚊就去食放題算啦，酒店自助餐收二百幾蚊唔使試已經知道係伏。」、「二百幾蚊嘅放題都勁垃圾，何況酒店半自助」、「budget得2百蚊食buffet唔怪得要北上」。

有網友直言，「唔好玩啦250你返大陸食海底撈都未必夠飽…」、「200係大陸都係食垃圾級自助餐咋」。網友更建議「而家好多酒店嘅自助餐，都做一送一優惠，$200-300，已經有即開生蠔、刺身、熱葷、冷盤、甜品雪糕，唔使食呢啲搞到一肚氣！」

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