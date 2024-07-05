主僕情深｜菲傭奉獻17年光陰無兒無女　港媽買大屋每月寄生活費：一定照顧佢終老

▲ 一名港媽為了答謝菲姐照顧了17年，決定每個月寄生活費給對方照以照顧對方終老。

【好姐姐/好人好事/外傭姐姐/請好姐姐】家人以外，能承諾對方照顧終老的，兩人間一定有很深厚的情義及緣份存在。一名僱主在網上發文分享其外傭姐姐已退休回鄉，但為了感謝對方多年來的恩情，港媽除了買大屋外，更答允每月寄生活費「養佢到老」，主僕情深，令人動容。

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Facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」常常見到不少請到好姐姐的「中六合彩」個案。日前，一名新手港媽發文盛讚其外傭到埗三個月，便已非常「幫到手」，在她懷孕期間會每天到醫院照顧港媽外，到嬰兒出世後，亦會徹夜看顧小孩，令港媽大呼感恩。

▲ 一名港媽為了答謝菲姐照顧了17年，決定每個月寄生活費給對方照以照顧對方終老。（電影《桃姐》劇照）

樓主的經歷吸引到大批的網友讚好，亦有人指出港媽要「記住她的好」才能保持長遠的合作關係。亦因此，有另一名僱主網友留言，分享自己與合作了17年的菲傭姐姐的超級正能量故事。

僱主網友稱非常感激姐姐十多年對自己一家的持續奉獻，所以她早在十年前便已在菲律賓當地買了房子給對方。此外，菲傭姐姐亦無兒無女，對了令對方安享晚年，僱主網友除了打算常常到菲律賓探望對方，她亦答允會每個月滙生活費給對方，

我答應照顧佢到終老為止...等佢冇憂過埋餘生。

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更甚的是，雖然兩人的僱員合約已於上月底正式完結，但為了讓菲傭姐姐能隨便來港居住或遊玩，於是僱主網友做了一個極罕見的行為，

我繼續同佢簽約，等佢可以兩邊都住吓。

兩人感情之好令不少網友感到嘩然，不過亦其他網友指出，想見菲傭姐姐可以偶爾包機票及酒店住宿讓對方來港遊玩，因為如果簽署了僱傭合約，便要負擔對方的一切勞工責任。對此，僱主網友解釋稱對方會有大半年時間在香港，然後回菲律賓兩個月，所以需要簽合約才可以。

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