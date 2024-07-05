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《玩轉腦朋友2》心理測驗　回答9條簡單問題知邊個主控你情緒

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《玩轉腦朋友2》心理測驗

迪士尼與彼思動畫電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）票房勢如破竹，在香港未正式上映只以優先場方式推出，但只是4日已收1700萬元。這部籌備9年的電影，預計全球票房有望破10億美元（約78億港元）。

今次《玩轉腦朋友2》內，除在上集已有情緒角色阿樂、阿愁、阿燥、阿憎及阿驚外，隨着女主角韋莉已13歲步入青春期，情緒變化更複雜。

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔

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於是，在今集多了4位新情緒專員，包括阿焦（焦慮）、阿羨（羨慕）、阿厭（厭惡）及阿尷（尷尬）。

不少看過《玩轉腦朋友2》的觀眾都討論哪個情緒角色經常主控自己大腦，最近台灣推出《玩轉腦朋友2》（台譯《腦筋急轉彎2》）的場心理測驗，只要答9條簡單的情景目題，便可測出自己的情緒主角。前往心理測驗遊戲按此

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