將軍澳綁架｜女疑犯黑布蒙頭又踢拖 天晉／將軍澳廣場重組案情
社會
撰文： 吳卓峰
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【天晉／將軍澳／將軍澳綁架／將軍澳廣場】將軍澳7月3日發生綁架案，3歲男童於將軍澳廣場被強行帶走，據悉禁錮於私人屋苑天晉，事隔一晚之後獲救，警方拘捕2名女綁匪，正扣留調查。
警方7月4日下午見記者交代最新案情，公布調查進展。警方證實，兩名女疑犯跟男童家人並不相識，家屬未付贖金已成功救出男童。
▼點擊圖片放大
+5
+4
警方7月4日於記者會交代調查進程，直指有人「有預謀犯案」，準備好替換衣物、BB車、行李箱等工具行事。綁匪於將軍澳廣場挾走男童後，先BB車帶他往附近公園，然後塞他入行李箱，再拖往藏參單位，歷時約10分鐘。
兩名女疑犯均報稱無業，其中一人持本地身份證，有份租住天晉單位；另一人持雙程證來港幾天，相信因財務問題而犯案。
天晉／將軍澳廣場重組案情
警方現正跟綁匪到將軍澳廣場，以及天晉重組今次案情。早上10時許，已有探員到場跟商場管理單位溝通，做準備工作。
女疑犯身穿灰色TEE，穿黑色拖鞋，黑布蒙頭，已經到達將軍澳廣場外，準備重組案情。
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：