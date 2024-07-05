將軍澳綁架｜女疑犯黑布蒙頭又踢拖　天晉／將軍澳廣場重組案情

▲ 將軍澳綁架，天晉／將軍澳廣場等案發地點，女疑犯現場重組案情。

【天晉／將軍澳／將軍澳綁架／將軍澳廣場】將軍澳7月3日發生綁架案，3歲男童於將軍澳廣場被強行帶走，據悉禁錮於私人屋苑天晉，事隔一晚之後獲救，警方拘捕2名女綁匪，正扣留調查。

警方7月4日下午見記者交代最新案情，公布調查進展。警方證實，兩名女疑犯跟男童家人並不相識，家屬未付贖金已成功救出男童。

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將軍澳綁架｜3歲童強塞行李箱帶返屋企

警方7月4日於記者會交代調查進程，直指有人「有預謀犯案」，準備好替換衣物、BB車、行李箱等工具行事。綁匪於將軍澳廣場挾走男童後，先BB車帶他往附近公園，然後塞他入行李箱，再拖往藏參單位，歷時約10分鐘。

兩名女疑犯均報稱無業，其中一人持本地身份證，有份租住天晉單位；另一人持雙程證來港幾天，相信因財務問題而犯案。

天晉／將軍澳廣場重組案情

警方現正跟綁匪到將軍澳廣場，以及天晉重組今次案情。早上10時許，已有探員到場跟商場管理單位溝通，做準備工作。

女疑犯身穿灰色TEE，穿黑色拖鞋，黑布蒙頭，已經到達將軍澳廣場外，準備重組案情。

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