親子遊機票｜國泰航空里賞航班7.5起開放兌換　台北/曼谷/新加坡/大阪16個航班機票任換

▲ 國泰航空里賞航班7.5起開放兌換，里數換台北、曼谷、新加坡及大阪16個航班機票。

【國泰航空／Asia Miles／亞洲萬里通／里數／換機票／機票優惠】暑假又到，當然少不了一家大細去旅行。國泰航空於今日（5日）推出「國泰航空里賞航班」，涵蓋4個熱門航點，包括台北、曼谷、新加坡及大阪，開放16個航班的機位可供兌換，旅遊日期由8月中至9月中，即睇詳情！

為慶祝亞洲萬里通（Asia Miles）踏入25周年，國泰航空特別推出一系列里數獎賞，當中更開放16個航班的機位，包括香港來回台北、曼谷、新加坡及大阪，以里數兌換機票。

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國泰航空里賞航班兌換詳情：

兌換日期：2024年7月5日上午10時（香港時間）至2024年7月25日下午6時（香港時間）

兌換航點：香港往返台北、曼谷、新加坡及大阪

兌換機位：各種客艙級別

旅遊日期：2024年8月17日至9月13日

兌換網址：【按此連結】

（此推廣優惠不包括香港往返台北之商務客艙）

國泰航空里賞航班航點詳情：

台北

香港至台北航班編號：CX564

出發日期：8月17日及8月23日

台北至香港航班編號：CX451、CX565

出發日期：8月20日及8月26日

單程所需里數：7,500里起

曼谷

香港至曼谷航班編號：CX755、CX717

出發日期：8月27日及8月28日

曼谷至香港航班編號：CX712

出發日期：8月31日及9月1日

單程所需里數：10,000里起

新加坡

香港至新加坡航班編號：CX759

出發日期：8月20日及8月22日

新加坡至香港航班編號：CX636

出發日期：8月24日及8月26日

單程所需里數：10,000里起

大阪

香港至大阪航班編號：CX596

出發日期：9月5日及9月9日

大阪至香港航班編號：CX595

出發日期：9月10日及9月13日

單程所需里數：12,500里起

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