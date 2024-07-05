海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作

▲ 謝霆鋒與林嘉欣相隔22年，再次合作新戲《海關戰線》。(曾耀輝攝)

霆鋒首次為電影擔任動作指導的《海關戰線》上映，透過預告片、海報等各類型宣傳，已見到霆鋒與林嘉欣穿上海關制服後英姿颯颯。今次嘉欣首次飾演紀律部隊，更是繼22年前的《戀愛行星》後再度跟霆鋒合作拍戲，他們在訪問中分享了拍攝《海關戰線》的經過和難忘事。

首次正式擔任電影動作指導的霆鋒，指拍攝過程中有參考過往的作品︰「目的在於避免跟以前的作品一樣，希望藉此為觀眾帶來新鮮感。」

▲ 霆鋒希望透過拍攝動作片，承傳「Hong Kong Action」。(曾耀輝攝)

他希望在不同的作品中，能夠挑戰愈來愈高難度的動作場口，透露有不少動作設計，困難大得令拍攝團隊未有採納，因此霆鋒希望起用自己的動作班底拍攝。「面對高難度動作，如果不是整個動作班底同心做一件事，會相當危險，一定會出事。」

今次《海關戰線》以海作為元素，水的環境本身就難以處理，霆鋒表示製作過程有一定程度的困難，需要顧及拍攝團隊的安全。「拍攝過程中要動用到大量船、車、貨櫃等重型道具，重達幾千磅至一噸起，所以存在極大危險性，不能夠有任何差錯，否則絕對會碎骨。」

他坦言透露︰「拍攝後期先發現自己套海關制服是短袖，因此未能佩戴軟墊，所以擋棍和拳腳都擋到紅腫，但慶幸整個拍攝過程都未有受傷。」

用動作表達對白

作為一齣講述紀律部隊執法的電影，難免加入大量動作場口。霆鋒作為今次電影的動作指導，要視乎不同角色的需要，花上不少心思為不同演員設計動作。「嘉欣的角色不需要打到飛起，只會有限地配合本身角色所需的動作。」

▲ 嘉欣認為穿起海關制服，感覺特別有威嚴，行為舉止都變得小心謹慎。(曾耀輝攝)

他認為動作跟對白兩者其實無分別，只是動作語言用身體來表達，而不是以對白，所以不同角色的動作不會相同，亦不能夠一樣。另一方面，霆鋒就認為戲中亦師亦友的學友「好好身手」。

「學友哥好協調，他學習動作快得令整個武術組都當他是『影印機』，只要睇過套動作一次，就基本上可以複製到出來。」霆鋒又透露開拍前已經得悉到學友有打網球的習慣，所以就設計了短棍給他，令他打起上來揮灑自如，使拍攝進度都有所加快。

留白髮增專業感

以往鮮有拍攝動作片的嘉欣，表示面對動作場口感覺尚算還好，笑言︰「因為始終只有跨欄和槍戰兩場動作場口，但今次經驗令我知道自己的強項始終在於文戲上。」但霆鋒亦不忘大讚嘉欣︰「她開拍前特登去槍房練槍。」

嘉欣指文戲亦是拍攝過程中所遇到的難處，她認為所飾演的Madam Siu，作為一個女性在男性主導的群體當中，能夠位居副關長實屬不易。「所以我當時向導演要求留3至4個月的白髮，為的是增加事業型女性的感覺，這些造型上的設計都幫到我入戲。」

▲ 嘉欣向導演要求留白髮，藉此增加事業型女性的感覺，幫助入戲。(曾耀輝攝)

霆鋒和嘉欣於《海關戰線》中同為海關人員，拍攝過程中，二人都有向現實中的海關人員學習，霆鋒舉例︰「船隻靠岸後如何綁繩，海上遇到不同情況應如何處理等技巧，我們都要學。」

因應劇本上的要求，除學習海關的操作技巧外，兩人更要學習海關工作上的術語，他們認為海關的術語難記，相當具挑戰性。「你要好熟知海關裏面的架構和負責的工作，而這些術語都牽涉到角色間的關係。」嘉欣認為海關術語當然困難，但只要處理好，就好似遊戲一樣，正正是拍這部戲其中一個好玩之處。

以往嘉欣從未飾演過紀律部隊的角色，當今次穿起海關制服，她感覺特別有威嚴，行為舉止都變得小心謹慎，她憶述︰「當時休息放飯我都刻意不換衣服，希望保持威嚴的狀態。」

▲ 霆鋒於《海關戰線》中，首次正式擔任電影動作指導。(曾耀輝攝)

與鎮宇對戲感刺激

嘉欣繼《男人四十》和《暗色天堂》後再於《海關戰線》中飾演學友的另一半，她認為兩人之間早已有一定的默契，她笑言︰「我同學友已經合作過幾次，而且學友為人好好，好難不愛上他！」

嘉欣稱在戲中能夠跟同演副關長的鎮宇有幾場鬥上位的對立場口，過程相當好玩。「遇到一個好的演員，演戲的過程像拋波一樣，不停拋來拋去，感覺相當刺激。」

霆鋒表示向來都喜歡欣賞學友以往的電影作品，但多年來都未曾有機會與他有深入的電影合作交流。「過往只是在作品中同場，並未有對手戲，所以今次合作與學友有大量對白上的來往，都令我好開心！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

霆鋒熱愛動作電影，他認為「Hong Kong Action」向來都是香港電影的精粹，亦是港產片的最大優勢，但現時竟然無人拍這類題材令他大感可惜。

他坦言︰「其實香港動作片影響到海外很多動作巨星，例如Tony Jaa，都是自小就睇香港動作片，從而啟發他對功夫的興趣，並成為著名動作影星。我希望透過不同年代作品中的港式動作，令更多年輕一代明白到，縱然拍動作片會遇到不同的艱難和挑戰，但能夠見到出路並願意作出嘗試，否則下一代已經不會知道何謂『Hong Kong Action』。」

最新影片推介：支嚳儀專訪

髮型：Ricky Kwok（謝霆鋒）、Kristy Cheng （林嘉欣）

服裝：Valentino（謝霆鋒）、Bottega Veneta（林嘉欣）

形象：Queenie Yu

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5