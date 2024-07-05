美食優惠｜Paper Moon優質牛肉料理第二客享半價　購1.4噸烤爐現烤披薩配無限暢飲

▲ 於Paper Moon惠顧第二客牛肉料理可享半價。

近日，著名意大利菜食府Paper Moon對食客打造「牛魔王派對」優惠。行政總廚Marco Maggio嚴選五款優質牛肉料理，讓食客惠顧第二客可享半價，下午茶時段惠顧指定披薩，可享兩杯自選飲品或無限暢飲意式雞尾酒Aperol Spritz。同時，Marco亦為主餐牌換上新裝，以一系列全新美饌帶來驚喜。

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「牛魔王派對」半價優惠

是次「派對」特別精選了米蘭式炸牛仔扒伴火箭菜沙律及車厘茄（$388）、香煎澳洲和牛西冷伴雞油菌汁（$428）、香煎牛柳伴薯蓉及粉紅胡椒汁（$428）、燒澳洲黑安格斯紅屋牛扒（二至三人份，$1,688）及燒澳洲黑安格斯斧頭扒（三至四人份，$1,988）。

凡於星期一至四（公眾假期除外）惠顧任何兩款以上菜式，第二客即可享半價優惠 （以售價較低者計算）；點選四客則有兩客可享半價，如此類推。

自選現烤披薩搭配無限暢飲

餐廳耗資六位數字，自米蘭購入重達1.4噸的Ambrogi披薩烤爐，另Marco甄選了辣肉腸披薩（Pizza Edi）、海鮮披薩 （Pizza Frutti Di Mare）、黑松露牛肝菌披薩（Pizza Porcini E Tartufo）等五款口味，讓客人於星期一至五下午茶時段（公眾假期除外）自由搭配兩杯飲品如咖啡、雞尾酒、果汁等，或選擇享用1.5小時無限暢飲意式雞尾酒Aperol Spritz。

耳目一新的主餐牌

換上新裝的主餐牌包括有海鮮他他二重奏、牛肉他他三重奏、烤八爪魚伴焗薯忌廉及油醋汁、香煎帶子伴青豆忌廉及糖漬檸檬、乳清芝士薯糰伴松露忌廉、黑松露及榛子、水牛芝士意大利雲吞伴紅蝦、脆皮春雞伴炸薯條、反烤蘋果撻伴雲呢拿雪糕，菜式清新輕盈，刺激胃口。

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