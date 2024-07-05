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香港小姐｜朱智賢出埠驚見酒店房門未閂好　Ashley：個心有少少不安

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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朱智賢分享出埠公幹經歷！

前港姐朱智賢（Ashley）去年9月宣布離開無綫，除為HOY TV拍節目之外，努力經營社交網轉型當KOL，而朱智賢現時IG追蹤人數達16.7萬，成績不俗。

驚見房門未閂：希望唔會驚到瞓唔著

身處內地工作的朱智賢，日前透露入住酒店時遇上驚險事，當中她寫道：「Check-in完上房，發現我間房道門係打開咗，果下係驚驚地，同埋個心有少少不安，入到房之後喺度諗如果我閂咗門之後，突然間有個男人走出嚟咁點算，如果佢匿咗喺床下底咁點算，然而我唔夠膽趴低望床下底，希望今晚唔會驚到瞓唔著。」

及至翌日，朱智賢分享一張躺在床上的照片兼寫道：「Morning除咗好嘈之外，尋晚係安全的。」

香港小姐丨朱智賢做KOL為呃Like零包袱　朱朱機場「造型」曝光嚇窒網民【多圖】

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轉型KOL夠拼博

另外，從其IG限時動態所見，朱智賢至深夜11點才收工，她上載一張沙蟲的照片，疑似要試吃這內地「名物」，似乎向外闖也並非易捱。

轉型做KOL的朱智賢甘願犧牲色相，曾在鏡頭前展現「烏搲」樣，獲網民留言讚「真我個性盡流露」，當中好友林子善亦有留言，爆出她跟謝東閔已秘婚：「出賣老婆系列」，惟兩位當事人未有任何回應！

自由人｜朱智賢太瘦穿真空裝險走光　離巢TVB後零包袱派福利【多圖】

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