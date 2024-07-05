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好人好事丨前有線主播踢波腳傷坐巴士 上車後才驚覺「餘額不足」 獲暖心車長贈1句話感動泛淚

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【九巴/好司機/女足球員/植詠珊/前有線主播/車資不足/踢波腳傷】樂於助人的巴士司機是可以令人暖心！香港女子足球員兼藝人植詠珊前天(3日)便於社交平台特意撰文指自己坐巴士時，遇到一名好心巴士司機，不但為「大頭蝦」的她代付車費，眼見她腳傷在身，上落不便時更默默將車身調低方便她落車，令她非常感動。

最新影片:

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植詠珊前晚於社交平台Threads上以「好人好事 九巴好司機」為題，分享自己遇到一名好車長，令所有不快心情均一掃而空。她指早前因踢波致腳傷，令自己行動不便，心情已非常差，而事發當日，自己上了一輛九巴後，一聲高音的提示，竟她驚覺「八達通餘額不足」，於是只能尷尬表示「我轉頭畀呀！」，並坐到關愛座上再拿現金。

太驚佢突然開車，所以好專注坐定定喺關愛座先。然後我搵到銀包有張$10，就安心晒！

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她找到錢後，因行動不便，她便再於座位上對司機揚聲道「我落車嗰時畀呀」，此時對方竟體貼回應「得啦，最緊要你冇事」，令她大感意外:

聽完，諗兩諗我就眼睛出汗，因為今日太黑仔，之前勁多超衰的士佬同巴士佬，見你跛都唔會理。

後來當她下車付款時，司機更告訴她原來早已代她付了車費，而為了讓她較容易下車，更默默將車身調低。司機的種種貼心行徑，令植詠珊坦言十分感動。

帖文曝光後，瞬即引起網民熱議，有人建議樓主寫信表揚車長，「我覺得直頭值得寫信去九巴表揚佢」；不過亦有人指樓主公開「車長代付車費」的行為似乎略有不當，擔心會影響車長工作「唔使講佢幫畀你車費，講你整親腳load（校）低咗架巴士就OK」。

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