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全謊位登月｜黑寡婦施嘉莉祖安遜變營銷天才 卓靈泰坦踢爆NASA騙局

娛樂

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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性感女神施嘉莉祖安遜飾演市場營銷奇才嘉莉鍾斯，有着高超的營銷語言「偽」術。(劇照)

1969年阿波羅11號首次成功運載太空人登月，但成功登月的背後一直惹來不少爭議。當中更有陰謀論者質疑整個登月計劃都是一場精心策劃的騙局，背後目的旨在於太空競賽中擊倒俄羅斯搶先載人「登月」。

即將上映的電影《全謊位登月》以阿波蘿11號計劃作故事背景，加上「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）以及型男卓靈泰坦（Channing Tatum）領銜主演，演繹一個充滿電影感、原創、懷舊、有趣兼鼓舞人心的「登月」計劃。

美國太空總署（NASA）與電影團隊合作，提供阿波羅時代從未見過的珍貴片段令電影變得更為豐富。(劇照)

《全謊位登月》講述由《黑寡婦》性感女神施嘉莉祖安遜所飾演的市場營銷奇才嘉莉鍾斯有着高超且「無句真」的語言「偽」術，但凡由她負責的營銷產品或計劃都會「sell爆數」。

冷戰時期，美蘇太空競賽鬥到你死我活，嘉莉因而被挖角為美國太空總署（NASA）提升公眾形象兼搵真銀。亦令她遇上由《白宮末日》型男卓靈泰坦飾演的火箭發射總監戴高戴維斯，他參與太空計劃的經驗相當豐富，卻不太滿意太空科學商業化。但因應總統下令國家級登月任務不容有失，被迫與嘉莉配合秘密進行「扮登月」後備計劃。

《全謊位登月》以阿波蘿11號計劃作故事背景，並進行「扮登月」後備計劃，旨在太空競賽中擊敗俄羅斯搶先載人「登月」。(劇照)

兩人之間的謊話與情話交錯，水火不容的嘉莉和高爾逐漸放下分歧，攜手完成這項舉世矚目的「登月」任務。

重塑60年代氛圍

為營造60年代的氛圍，團隊將真實新聞片段與拍攝片段無縫接合，剪輯師哈里志雅莊（Harry Jierjian） 使用 60 年代常見的經典剪輯技術，例如劃接（wipes）和分割畫面（split screen）。旨在透過同時顯示真實和虛假的鏡頭，特別是在登月場景中營造神秘感。

美術指導尚恩韋倫天奴 （Shane Valentino）在重建當年的甘迺迪太空中心發射控制室時面臨極大挑戰，工程師們在那裏精心策劃登月發射。為使其更為逼真，製作團隊模擬了整個發射過程，並邀請了當年曾在發射室工作的人員在場，成功引起強烈的臨場情緒反應，在場的人員都感動落淚，全因為引起他們對當年真實經歷的記憶。

兩人之間水火不容，謊話與情話交錯，將攜手完成舉世矚目的「登月」計劃。(劇照)

NASA傾力支持

拍攝一部關於「偽登月」的電影，不少人都會對美國太空總署（NASA）會否願意跟電影團隊合作抱有懷疑，然而NASA將這部電影視為慶祝40萬名參與該登月計劃人員取得成就的大好機會。

因此，美國太空總署與《全謊位登月》的團隊合作，提供阿波羅時代從未見過的珍貴片段令電影變得更為豐富。美國太空總署讚賞電影中對他們的成就和貢獻精神的表揚。

《全謊位登月》由「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）以及型男卓靈泰坦（Channing Tatum）領銜主演。(劇照)

電影團隊更找來1966年加入NASA擔任模擬器訓練員並有份為岩士唐（Armstrong）和哥連斯（Collins）等太空人提供訓練的NASA訓練主管弗蘭克曉治（Frank Hughes）在今次電影中與扮演這些太空人的演員合作，在當年NASA主管的加持下，相信不論畫面還是情節都會顯得更為逼真。（上映日期︰7月11日）

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