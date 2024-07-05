靚媽追星 | Anson Lo生日成首位藝人無人機匯演 7月7日免費任坐天星小輪

▲ Anson Lo7月7日生日舉辦首位藝人無人機匯演，以及免費任坐天星小輪。

【免費親子好去處/免費天星小輪/盧瀚霆/Anson Lo/教主誕/教主生日/無人機表演】Anson lo盧瀚霆即將迎來29歲生日，早前神徒們已於又一城舉辦慈善Pop up store，為教主慶生。近日盧瀚霆國際粉絲後援會更宣布在7月7日（星期日），Anson Lo生日當天於尖沙咀文化區上演無人機表演，展示多個與Anson Lo盧瀚霆生日主題「SoaR」配合的相關圖案，同日更提供「教主碼頭」免費渡輪服務，市民可以免費乘坐天星小輪，一同與樂迷共享Anson Lo盧瀚霆生日喜悅。

為了慶祝Anson lo生日，盧瀚霆國際後援會宣布將於7月7日晚上八時半，在尖沙咀西九文化區舉辦壓軸慶祝活動 — 《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》，當晚無人機表演將在西九文化區上空展出多個與Anson Lo盧瀚霆生日主題「SoaR」配合的相關圖案，寓意繼續與Anson Lo一起手牽手繼續勇敢向前走，迎接未來的所有挑戰。匯演約長12分鐘，屬為香港首位藝人歌手舉行的無人機匯演。

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匯演將在西九文化區藝術公園舉行，要欣賞到最精彩的無人機匯演，可到香港故宮文化博物館至藝術公園對開海濱的最佳觀賞位置，不過後援會亦建議樂迷及市民前往西九文化區不同位置觀賞，以免集中單一區域造成擠迫。

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除了無人機匯演外，後援會也提供「教主碼頭」免費渡輪服務，全港市民可免費乘坐往來尖沙咀至灣仔天星小輪航線，碼頭內外亦遍佈多個大型生日廣告。另外，九龍塘又一城亦舉辦了《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》，設有多個打卡位之餘，更特別展出了Anson Lo於MIRROR演唱會穿著過水晶鑽石戰衣，和多款限定周邊商品，活動收入在扣除成本後將全數捐出。

《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》詳情

日期：2024年7月7日

時間：8:30pm

地點：尖沙咀西九文化區

備註：演出時間或因天氣情況而變更或延期，各位可留意官方社交網站公告



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