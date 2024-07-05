  • 31°C
香港時間 : 2024705日 (五) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽追星 | Anson Lo生日成首位藝人無人機匯演 7月7日免費任坐天星小輪

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

Anson Lo7月7日生日舉辦首位藝人無人機匯演，以及免費任坐天星小輪。

【免費親子好去處/免費天星小輪/盧瀚霆/Anson Lo/教主誕/教主生日/無人機表演】Anson lo盧瀚霆即將迎來29歲生日，早前神徒們已於又一城舉辦慈善Pop up store，為教主慶生。近日盧瀚霆國際粉絲後援會更宣布在7月7日（星期日），Anson Lo生日當天於尖沙咀文化區上演無人機表演，展示多個與Anson Lo盧瀚霆生日主題「SoaR」配合的相關圖案，同日更提供「教主碼頭」免費渡輪服務，市民可以免費乘坐天星小輪，一同與樂迷共享Anson Lo盧瀚霆生日喜悅。

為了慶祝Anson lo生日，盧瀚霆國際後援會宣布將於7月7日晚上八時半，在尖沙咀西九文化區舉辦壓軸慶祝活動 — 《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》，當晚無人機表演將在西九文化區上空展出多個與Anson Lo盧瀚霆生日主題「SoaR」配合的相關圖案，寓意繼續與Anson Lo一起手牽手繼續勇敢向前走，迎接未來的所有挑戰。匯演約長12分鐘，屬為香港首位藝人歌手舉行的無人機匯演。

點擊圖片放大
+5
+4

匯演將在西九文化區藝術公園舉行，要欣賞到最精彩的無人機匯演，可到香港故宮文化博物館至藝術公園對開海濱的最佳觀賞位置，不過後援會亦建議樂迷及市民前往西九文化區不同位置觀賞，以免集中單一區域造成擠迫。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱獲劍橋認證打造在地國際化課程　王錦輝邀頂尖運動員當教練培訓體育精英

除了無人機匯演外，後援會也提供「教主碼頭」免費渡輪服務，全港市民可免費乘坐往來尖沙咀至灣仔天星小輪航線，碼頭內外亦遍佈多個大型生日廣告。另外，九龍塘又一城亦舉辦了《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》，設有多個打卡位之餘，更特別展出了Anson Lo於MIRROR演唱會穿著過水晶鑽石戰衣，和多款限定周邊商品，活動收入在扣除成本後將全數捐出。

 《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》詳情
日期：2024年7月7日
時間：8:30pm
地點：尖沙咀西九文化區
備註：演出時間或因天氣情況而變更或延期，各位可留意官方社交網站公告
 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
18:42 2024/06/25
親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽
17:27 2024/06/25
親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽
靚媽追星｜Anson Lo教主7月7日生日普天同慶　神徒請全港市民免費搭摩天輪
14:15 2024/06/24
靚媽追星｜Anson Lo教主7月7日生日普天同慶　神徒請全港市民免費搭摩天輪

你可能感興趣

親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
18:42 2024/06/25
親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽
17:27 2024/06/25
親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽
靚媽追星｜Anson Lo教主7月7日生日普天同慶　神徒請全港市民免費搭摩天輪
14:15 2024/06/24
靚媽追星｜Anson Lo教主7月7日生日普天同慶　神徒請全港市民免費搭摩天輪
親子活動 好去處 玩樂 正能量 歌手 Mirror 盧瀚霆

最高瀏覽

將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%