KO狐臭︱女子返新工慘因狐臭被排擠　遭同事貼紙仔「通緝」趕下樓如廁：很像被公審

▲ 女子返新工慘因狐臭被排擠，遭同事貼紙仔「通緝」趕下樓如廁：很像被公審。

【臭狐/狐臭/體臭/職場欺凌/公司廁所/止汗/除體臭方法/KO臭狐/解決方法】有狐臭令人困擾！台灣一名女子在網上發文求助，表示自己新工上任後，發現同事們看自己的眼神有異，又避免面對面和自己交談；更過分的是，她發現整層樓共用的廁所門上竟被貼上「驅趕狐臭者」的紙條。而她自覺有狐臭，已做過不少方法遮蓋異味，但沒想到還會因此遭職場欺凌。

最新影片：

事主在網上討論區Dcard發文「因為狐臭被整層樓廁所通緝」，她表示，自己早在學生時期就知道身上有異味，因怕影響別人，她一直認真使用香體膏，隨時抹汗降低體味。而這是她畢業後第一份辦公室工作，到新公司任職後第一個星期，就感覺同事看自己的眼神有些奇怪，「有意無意地避免跟我面對面的交談，訊息全部透過LINE溝通……可能是覺得我身上太臭不想跟我講話吧。」

同層廁所被貼紙仔「通緝」

除了疑似被同事刻意保持距離，事主近日又發現更過分的事。在工作樓層共用的廁所門上，竟被貼上一張紙，上面寫道：

維護如廁環境的整潔與芬芳人人有責，狐臭者請至一樓訪客用廁所，感謝配合！！

事主看見後坦言大受打擊，猜測貼紙仔的應該是同公司的人：

有點被職場霸凌＋公審的感覺，心裡很受傷，考慮要不要離職；但又怕這樣的自己太玻璃心…… 如果因為我有味道不想跟我有接觸，我還能理解，貼這種紙條，很像被公審一樣讓我很受傷。

事主稱，自從那日起到現在，都不敢用工作樓層的廁所，只能爬樓梯到下層如廁，擔心過段時間樓下的廁所也被貼紙仔。她又感概，沒想到被欺凌的問題會在職場上遇到：

原本以為霸凌只會存在於求學階段，沒想到求學階段沒遇到的霸凌，出社會後才遇到。現在想想，我是不是該感謝還願意留在我身邊，沒有嫌我身上有味道很臭的朋友呢？

求助解決辦法

為儘快解決體臭問題帶給身邊同事的影響，能夠擁有正常社交，她詢問同樣身上體味很重的網民，應該如何解決：

大家都是怎麼處理的？如果我自備濕紙巾跟除臭噴霧 ，上完廁所噴除臭也自主擦馬桶呢？該怎麼樣才能維持正常的社交？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最後，在衆多網民的建議下，事主稱已與HR部門反映被針對的事件；同時，她亦預約諮詢狐臭手術，購入了聲稱能改善體臭的產品，希望能順利解決問題。

6大易有臭狐因素

台灣皮膚科醫生陳昱璁曾指出，腋下有大汗腺，其分泌物原本是無臭無味，但腋下有濃密的毛髮容易形成悶熱潮濕的環境，因此皮膚細菌的多樣性就比較高，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，造就了細菌容易繁殖生長。而這些汗腺的分泌物，例如汗水、油脂、沒用的蛋白質，被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，這就是狐臭。

而以下有6大因素較容易有臭狐︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關文章：【狐臭問題】不良情緒也可能誘發臭狐 養生達人推介10分鐘茶療減輕狐臭問題

而臭狐患上有時容易習慣自己身上的氣味，出現嗅覺疲勞，需要別人提醒才知道自己有臭狐問題。如果臭狐問題嚴重，陳昱璁建議可以考慮採用以下手術方法︰

頂漿腺刮除術：屬微侵入性治療，使用旋轉刀將皮下組織刮除抽吸掉，移除頂漿腺，適合較嚴重的狐臭患者，恢復期約兩周，效果大多有九成左右。

微波止汗治療：非侵入性，利用微波技術產生熱能，破壞腋下汗腺，有多汗症者或不敢接受手術的患者可以考慮，效果持久但是費用較高，另外有植入電子設備（如心臟節律器）者是不能做這項手術的。

雷射手術：利用雷射光纖釋放出熱能，針對頂漿腺進行燒灼以減少其數量。

而如果是輕微臭狐，台灣萬芳醫院皮膚科主治醫生沈孟暵曾提出4大改善方法：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5