正負面情緒丨《玩轉腦朋友2》之情緒教室　深入淺出解說不同情緒　

▲ 情緒輪盤能幫助孩子理解不同的情緒，當中分為三層的情緒，包括主要情緒即喜怒哀樂、第二層次情緒如沮喪、煩惱和怨恨，以及第三層次情緒如不耐煩或惱怒。(《玩轉腦朋友2》)

最近城中熱話當然是電影 《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)，今集引入了不少新成員，例如 阿焦(Anxiety)丶阿尷(Embarrassment)丶阿羡(Envy)以及阿厭(Ennui)，不少家長也希望筆者能用心理學的角度深入淺出地解釋不同的情緒腦朋友！

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在七十年代心理學家保羅·埃克曼 (Paul Eckman) 認為在人類文化中普遍存在著六種基本情緒：快樂 (Joy)、悲傷(Sadness)、厭惡(Disgust)、恐懼(Fear)、憤怒(Anger)和 驚訝(Surprise)。換言之，第一集的五位腦朋友 阿樂（Joy）、阿愁（Sadness）、阿燥(Anger)、阿憎(Disgust)和阿驚(Fear)，他們都是我們的基本情緒，即是他們都是耳熟能詳的「喜怒哀樂」，所以形象比較鮮明和深入民心，因此小朋友也容易理解第一集的情緒主角。那麼情緒究竟有多少種？

或許「情緒輪盤」(Emotion Wheel/ Feeling Wheel)可以給予我們一些啟示，它將幾十種情緒分類得井井有條。心理學家 Gloria Willcox 設計的 情緒輪盤 能幫助我們理解不同的情緒。它將情緒分為三層：1. 輪盤的最內層是主要情緒(Primary emotions): 這一層是由基本情緒所組成，如快樂、悲傷、憤怒和恐懼。2. 輪盤的中層是第二層次情緒(Secondary emotions): 這些情緒是源於主要情緒，並提供更細緻入微的分類。例如，在憤怒之下，你會發現沮喪、煩惱和怨恨。3. 輪盤的最外層是第三層次情緒(Tertiary emotions): 它捕捉每種體驗特有的特定和詳細的情緒。例如，在沮喪的情況下，您可能會感到不耐煩或惱怒。

第一集《玩轉腦朋友》 的五位主角是在情緒輪盤的最內層，因為他們是基本情緒，而《玩轉腦朋友2》 出現的四位新角色，他們都是在輪盤的第二層和第三層，因此這些情緒比較複雜，小朋友未必能立即理解，可能需要家長從旁指導。例如「阿焦」是焦慮情緒的化身，她對未發生的事情總是胡思亂想、杞人憂天；而「阿羨」就是羨慕別人，總覺得身邊的人比自己好；至於「阿厭」對外在世界總是感到厭倦、無聊和非常厭世；最後「阿尷」 對發生在他身上的事情，容易面紅耳赤，作出尷尷尬尬的反應。

《玩轉腦朋友2》的主角，除了「阿樂」是屬於正面情緒，其餘的角色某程度都可以歸類為負面情緒。在親子互動當中，除了要教導子女認識和接納如影隨形的負面情緒，同時也可以運用情緒輪盤教導子女其餘的正面情緒，相信在將來的集數，《玩轉腦朋友》系列一定會引入其他「正面」的情緒腦朋友！

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