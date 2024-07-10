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夜遺尿︱孩子半夜常瀨尿或遺傳父母　錯過治療黃金期恐致抑鬱尿道炎

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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若父母均有尿床史，孩子夜遺尿機率高達77%。（iStock圖片）

【半夜瀨尿/尿床/失禁/多尿/膀胱】每當孩子半夜瀨尿，家長要一大朝早花額外時間更衣洗澡，來清除身上的尿味，或者半夜醒來忙個不停，長遠下來家長難以睡個好覺。不過原來孩子半夜瀨尿或許是遺傳，若家長有一方或雙方均有尿床史，其孩子夜遺尿機率分別高達44%及77%。小兒泌尿醫生楊緒棣表示，延誤治療或造成長期心理壓力及人際困境。家長要留意！

夜遺尿︱父母有尿床史遺傳機率達77%

根據台灣《TVBS新聞網》，台灣小兒泌尿醫生楊緒棣引述外國研究，如果兄弟姊妹中，其中有一個孩子有夜遺尿，便會有17%另一個孩子有同樣問題。若家長有一方有尿床史，孩子尿床的機率達44%；如家長二人都有尿床史，孩子尿床的機率更高達77%。

楊醫生解釋，兒童尿失禁最常見的現象為尿床，也叫「夜間遺尿症」。造成尿床的3大原因，分別「夜間多尿」、「膀胱過小」以及「大腦覺醒中樞不敏感」。他指出孩子持續尿床又延誤治療，可能讓尿失禁的困擾持續到長大，並容易造成長期自卑感、焦慮、被霸凌等心理壓力及人際困境。

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夜遺尿︱6歲前為治療黃金期

楊醫生表示，兒童尿失禁的治療黃金期為6歲，6歲以前可以持續觀察。若狀況沒有改善，6歲後就要積極治療，每年約有5成以上的孩子會康復。

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夜遺尿︱解決兒童尿床問題5個日常貼士

本港兒童出現尿床問題並非新鮮事。小兒外科專科醫生司徒達燕估計，估計本港約有3萬名5至19歲的兒童及青少年患有夜遺尿，如不及早醫治，除了影響睡眠質素之外，還造成自我形象低落、抑鬱，甚至演變成尿道炎。

她表示，有家長以為小朋友夜遺尿是行為問題，事實上夜遺尿的自然痊癒率僅1成半，如5歲以上兒童仍有夜遺尿問題應接受治療。藥物治療方面，使用去氨加壓素補充抗利尿荷爾蒙，令患者在晚間減少製造尿液；至於行為治療，可用鬧鐘在晚上提醒兒童起床如廁。

家長在日常可參考以下5招，改善小朋友的尿床問題︰

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