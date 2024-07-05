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香港小姐2024丨大熱門佳麗宣布退賽　張安妮親認因合約問題選擇離開

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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再有佳麗宣布退選。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】TVB年度選美盛事《2024香港小姐競選》早前已進行第二輪面試，不過近日有多位佳麗接連宣布退選，繼早前黃艷﹑從事金融的林司檸（Caroline）﹑高爾夫球手趙浚雯和Crystal後，今日（5日）被視為大熱門的溫哥華華裔小姐季軍張安妮Annie同樣宣布退賽。

香港小姐2024丨多個候選佳麗拒再玩相約聚會　親述一個原因選擇退賽

香港小姐2024丨因合約問題退選

然而，Annie退選的原因同樣因為合約問題，Annie發文表示：「香港小姐第三輪面試，我決定退賽了。謝謝各位一直以來對我的關心和支持，也瞭解到大家對我的喜愛。但是經過深思熟慮由於合約原因，我決定作出無奈並艱難的選擇退出比賽。參加香港小姐比賽是我從小到大的夢想，為了迎接這個舞台，我精心準備了芭蕾舞才藝表演，也不能展示給喜歡我的觀眾看啦。非常感謝大家一直以來對我的喜歡和支持，同時，也感謝TVB給我這次的機會，我們後會有期，謝謝大家。」

很多網民表示可惜，也指看好她入選三甲，而Annie也有回覆他們因合約問題沒有辦法繼續下去，有網民再爆原來曾參選亞姐的張玥同樣因此問題退選。

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香港小姐2024​​​​​​​丨「魔鬼合約」難接受？

其實早前有報道指出港姐合約非常嚴謹，往年不少佳麗如果有其他公司的合約，於第二輪面試期間要即場與有關方面洽談解約，才可正式與無綫簽港姐合約。

據知其他「魔鬼細節」便是基本參選要簽一年合約，但只是「選美合約」，若佳麗落選要簽公司，亦要先得無綫首肯。

至於參選佳麗於一年內不得做其他有關娛樂的工作，包括開直播及拍廣告等，最慘更是在合約期內沒有任何收入，直至成功當選得獎後，無綫才會跟她們再簽藝人合約。

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