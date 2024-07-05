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香港小姐2024︱25位入圍佳麗大檢閱　年齡最細17歲身高最高達179cm

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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有25位初步入圍的候選佳麗！

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】年度選美盛事《2024香港小姐競選》已先後進行兩輪面試，根據之前曝光的報道及消息，網民對於今屆港姐質素正評不少，直指顏值之高是近年之冠！

香港小姐2024丨多個候選佳麗拒再玩相約聚會　親述一個原因選擇退賽

香港小姐2024丨6位碩士佳麗

根據官方今日公布的初步入圍佳麗官方照片及個人資料，25位初步入圍的候選佳麗中，共有6名是現任碩士生或碩士畢業生，分別為（排名不分先後）現年25歲的陳甜甜（Rose）、22歲的梁嘉莹（Emily）、 26歲的李曼思（Adria）、22歲的馬儷文（Liwen）、26歲的謝淑怡（Zoie）及24歲的吳芷靖（Clary），當中Zoie的職業更是鋼琴家。

初步入圍佳麗會見評審。（影片截圖）

香港小姐2024丨有佳麗高達179cm

今屆25位初步入圍佳麗中，躋身「高妹」系列的代表亦相當多，當中最高的是身高高達179cm的楊梓瑤（Amina）及178cm的郭恩程（Kelly），其他擁有170cm身高以上的佳麗則分別有方思敏（Mandy）、黃詩莹（Cindy）、盧凱怡（Kerry）、馬儷文及秦冀雯（Jiwen）。

至於年齡方面，今屆初步入圍佳麗年齡分布由17歲到26歲不等，年紀最小的是現時仍然為中學生的鄭芷瑤（Yoyo），至於現年26歲的佳麗則有黃詩莹、李曼思、謝淑怡、黃劍萍（Kipi）及俞可程（Kanis）。

最新影片推介：支嚳儀專訪

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25位初步入圍佳麗大檢閱

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