超市優惠｜惠康周六全場88折　本周多款筍貨即睇

▲ 惠康88折，星期六只限一天。

惠康再推出購物優惠。周六（6日）惠康推出消暑大「折」日 ，於門市或「網購店取」買滿$188或惠康網店買滿$988，即享全場88折。買750毫升或以上的紅/白餐酒滿6支再享85折。優惠只限一日。

不過，優惠不適用於任何儲值或增值服務或購買禮券等、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費、送貨費用。優惠不得與其他推廣優惠同時使用。如有爭議，惠康超級市場保留最終決定權。

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yuu會員今個星期買以下產品即可享會員價：推廣期：5/7 - 11/7/2024

藍桑子 125克 $33/3盒，平均$11/盒

灣仔碼頭 各款家庭裝小雲吞 400克 $46/2包，平均$23/包

日清合味道/出前一丁 各款杯麵 70-75克 $35/6杯

百福 煎炸/蒸煮豆腐 350毫升 $13/2件，平均$6.5/件

桂格 燕麥飯 600克 $16/包

朝日 極泡罐啤酒4罐裝 4x485毫升 $50/盒

樂天 忌廉溝鮮奶/ 檸七有氣飲品​ 6x250毫升 $42/2排，平均$21/排

皇冠 濕廁紙 40片3包裝 $50/2包，平均$25/包

惠康/惠康網店用yuu會員價選購： https：//bit.ly/44SIy6v

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今個星期嚟惠康買任何 1 公升裝常溫奶3盒，即享 9 折。優惠期：5/7 - 11/7/2024。包括：

北海道 特選3.6/低脂肪牛乳 1公升 買3盒折實$67.5/3盒平均 $22.5

Pauls 各款常溫奶 1公升 買3盒折實$48.6/3盒平均 $16.2

Promess 各款常溫奶 1公升 買3盒折實$40.5/3盒平均 $13.5

Meadows 各款常溫奶1公升 買3盒折實$40.5/3盒平均 $13.5

黑白全脂牛奶 1公升 買3盒折實$48.6/3盒平均 $16.2

Oalty 各款燕麥飲品1公升 買3盒折實$59.4/3盒平均 $19.8

紐西蘭Zespri奇偉果（優惠期：只限3天 5/7-7/7/2024）、加拿大肉眼/西冷牛扒、大西洋鱈魚柳 、快易煮家庭裝餃子/小籠包、明治鮮牛奶/牛奶飲品、砂押/故里/岩田製麵所烏冬/素麵/冷麵/蕎麥麵、麥提莎/M&M’S/士力架/特趣/瑪氏朱古力、笑牛牌芝士粒、Meadows三層衛生紙及Kotex草本極緻綿柔系列女士衛生用品也有優惠。優惠期：5/7-11/7/2024

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