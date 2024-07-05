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自助餐攻略｜北角全海景酒店買一送一　消費降級$220/位有得嘆

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

北角自助餐半價$220/位起。

【北角／自助餐／半價／消費降級】位於北角的香港維港凱悅尚萃酒店，聯同其他香港凱悅酒店，即日起推出「夏日禮遇」。

焦點有The Farmhouse 咖啡廳自助午餐及晚餐買一送一，低至每位$220。優惠有效期為即日起至7月9日。

點擊圖片放大
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北角全海景酒店勁啱打卡

酒店推出多項自助午餐及晚餐買一送一優惠，其中最划算的便是價值$441.8的The Farmhouse咖啡廳自助午餐買一送一優惠，只限星期一至五。

自助午餐亮點包括印尼風味的參巴醬蕉葉烤魚、檳城炒貴刁、星洲鹵水鴨及更多。

甜點方面，品嚐一系列精選東南亞特色甜點，如印尼千層蛋糕、越南咖啡千層糕、斑蘭戚風蛋糕、蝶豆花椰汁西米布丁、芒果糯米飯、斑蘭焦糖燉蛋等。另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮、明爐燒味及鑊炒美饌等。

自助餐晚市半價更豐富

自助晚餐主菜就有沙文燴羊膝、菲律賓燒乳豬、黃咖哩炒龍蝦鉗、巴東牛肉、泰式船麵、香茅豬扒、順化甘蔗蝦及更多，另有限量泰式蠔仔餅和泰式燒河蝦等。

甜點方面，以全新推出的芒果椰子泡芙、泰式香蕉煎餅配煉奶及朱古力醬、菲律賓哈囉哈囉刨冰配雪糕及配料、以及配合主題的限定雪糕口味，包括香芋、泰式奶茶等。

另有招牌美饌如有機沙拉吧、冰鎮海鮮（波士頓龍蝦、磯煮鮑魚、鱈埸蟹腳、青口、蝦及更多）、時令鑊炒美饌（福建炒麵、星洲辣炒大蝦等）、明爐燒味等。

預約可經酒店網頁直接預訂。

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