癌症殺手｜50歲男常應酬患食道癌　醫生推薦1家常食物7年未再復發【附預防食道癌7大貼士】

▲ 50歲男常應酬患食道癌 醫生推薦1家常食物7年未再復發

【食道癌／癌症／防癌食物／胃癌／口腔癌/家常菜/未再復發/飲酒應酬/成因/症狀/預防/防癌/蔥】食道癌是第9號癌症殺手，且早期症狀不明顯。台灣一名50多歲的工廠老闆，因工作要求經常需要應酬飲酒，結果不幸罹患食道癌。有醫生建議他戒酒，還推介1道家常菜，該名患者照做後7年沒有再復發食道癌。

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靠1家常菜7年沒復發食道癌

台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》上分享，桃園有一名50多歲的工廠老闆喝酒就會臉紅，屬於不適合喝酒的體質。但他因工作關係經常飲酒應酬，再加上生活作息不正常，最後罹患第二期食道癌。

在化療過程中，該名患者的腎臟連帶受損，於是他前往腎臟科就診。江守山醫生建議男子戒酒，除此之外，還要進食一些防癌食物以防止癌症復發。由於男子偏愛中式料理，雖然接受不了蒜的辣味，但勉强可以吃葱。因此醫生建議對方每2天煮一盤蔥花蛋食用，該名患者照做後，食道癌已經7年沒再復發。

蔥可有效預防3種癌症

江守山醫生指出，蔥被證實具有抑制口腔癌、食道癌和胃癌的功效，其中富含的硫化物可以阻斷致癌過程；蘋果酸可以促進能量製造，增強體力；β-胡蘿蔔素能降低膽固醇、預防心臟病及癌症；維生素B群可以保持神經機能正常，協助蛋白質、脂肪及醣類代謝；硒能調控細胞免疫機能，協助人體排除毒素。

江醫生表示，青葱有降低膽固醇、改善長期疲勞、提升免疫力、抗氧化、預防便秘及預防癌症的功效，近年來年輕人罹癌趨勢增加，建議日常飲食中可以多多攝取。

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食道癌高危風險

食道癌的成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾接受訪問時指，若將熱燙的食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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同場加映：12種防癌食物

台灣營養師程涵宇曾介紹了12種防癌食物，包括西蘭花、堅果、橄欖油等等，有助減低患上不同癌症的風險。其中1類水果更是可減低患上4種癌症的風險，每周攝取至少3份，可降低患上胃癌風險達28%。

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