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失眠？睡眠不足？半夜睡醒？無需安眠藥 3招教你提升睡眠質素！

特約

發布時間： 2024/07/05 16:00

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港人失眠問題嚴重，你是否身受其害？定義上，難以入睡、過早或間歇性睡醒而導致睡眠不足的情況均屬失眠。經常性或長期失眠會對身體各方面構成莫大的影響，除了導致記憶力減退外，也會帶來焦慮和憂鬱的情緒；失眠也會使免疫力下降，甚至提高患上高血壓及糖尿病的風險。許多人選擇服用安眠藥解決失眠問題，但西藥的功效短暫，甚至帶來睏倦頭暈、記憶力變差等副作用，用家亦擔心會對藥物產生依賴及抗藥性。其實只需3招，即可不依賴安眠藥，提升睡眠質素。

許多人選擇服用安眠藥解決失眠問題，但西藥的功效短暫，甚至帶來睏倦頭暈、記憶力變差等副作用。

1.    定時運動 鬆弛神經

規律和恰當的運動可以有助入睡。有研究表明，最佳的運動時間是下午或傍晚，運動強度不要過大，例如瑜珈、散步等。運動可以促進身體產出褪黑激素，這是一種調節睡眠的重要荷爾蒙，令人更易入睡。同時，運動後身體需要降溫，降溫過程亦有利入睡。運動時身體會分泌安多酚，可改善情緒，令人心情愉快，改善睡眠質素。

2.    睡前少看手機 避免藍光刺激

很多港人睡前所做的最後一件事就是看手機。事實上，我們需要30分鐘到1小時的準備時間，讓大腦從一天的忙碌中放鬆下來，當拿起手機時，等於放棄大腦所需的凖備過程，將白天的緊張和焦慮延伸至睡前時間，導致睡眠時間遭到蠶食。電子設備發出的藍光也會改變褪黑激素的釋放，導致體內生物鐘（Biological clock）的錯位，嚴重影響睡眠。

3.    改善腸腦軸 放鬆情绪提升睡眠質素

近年，頂尖科學研究指出腸道益生菌平衡可以優化腸腦軸（Gut-Brain Axis），即腸道與大腦之間的雙向連結，從而改善大腦機能、記憶力、情緒及睡眠質素等。加上腸道作為人體最大的免疫器官之一，擁有80%生產抗體的細胞，因此，確保體內益生菌的足夠水平 、正確的類別和正確的分佈是非常重要的。

ProVen益生菌補腦 • 甜睡配方專為失眠問題而設，提升腸道健康的同時提升入睡效率、促進深層睡眠。

無需安眠藥 改善腸道益菌平衡

ProVen醫學级「Lab4GB補腦‧甜睡精準配方」，專為補腦、放鬆情绪及改善睡眠質素而設。當中加入255億9種益生菌，包括經歐洲大型雙盲臨床測試的胚芽乳酸桿菌、多種雙歧桿菌（比菲德氏菌）等活益菌，配合褪黑素 Melatonin、專利法國天然番紅花提取物等成分，透過益生菌及天然助眠提取物發揮協同效果，全面改善「腸腦軸」，不但能提升助眠傳導物製造，更能强化傳導物於睡眠神經系统的持久度，有助紓壓放鬆，提升入睡效率，促進深層睡眠，改善多夢易醒的情況，睡醒時自然精神奕奕。

提升腦部及腸部健康 增強免疫力

在改善失眠的同時，「Lab4GB補腦‧甜睡精準配方」更能透過改善腸道微生態平衡，抑壓壞菌繁殖，提升腸道健康及免疫力，同時改善便秘或排便不順暢，減低胃氣、肚脹及腸胃敏感問題。ProVen作為英國第一的醫學級益生菌品牌，經英國安管局MHRA嚴格驗証；加上獨有TriPhase特殊穩定性技術穩定益生菌活性，即使添加營養素也不會像其他產品般影響益生菌的活性。

即日起至7月18日，「ProVen 補腦‧甜睡配方益生菌」推出9折優惠，每件只需$449.1（原價$499），立即到萬寧或3ChemBio官網及門市搶購！睡不好？腸胃不適？ProVen醫學級益生菌助你一次過「搞掂哂」！

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（特約）

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