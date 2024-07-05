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食用安全｜OL深夜家中疑似撞邪　驚見「人影鑽入被窩」求醫始揭真相

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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內地一名OL深夜在家中驚見「小人跑來跑去」、有人影鑽被窩，求醫始揭食1物出事。

【牛肝菌／野生菌類／見手青／食物中毒／幻覺／食用安全】不少人愛吃菇菌類食物，但部分菇類帶有毒性，需小心選擇。內地一名OL早前深夜在家中驚見「很多小人跑來跑去」，甚至出現陌生人影嘗試鑽她被窩，把她嚇得無法入睡；到醫院就診後，醫生推斷她是因為吃下俗稱「見手青」的牛肝菌而導致中毒，繼而出現幻覺。

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綜合內地媒體報道，現年20多歲的事主小林在杭州工作，此前在短影音平台上看到有人推薦一種名為「見手青」的牛肝菌，稱其味道鮮美，她進行搜索後發現售價大約為500克200元人民幣（約港幣215元），雖然價格並不便宜，但仍毫不猶豫地下單購買。

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小林上周二（6月25日）收到見手青，隨即在中午炒了一盤來吃，晚上又煮成湯，大快朵頤，隨後再拿來煮麵當宵夜，在一天內將500克的牛肝菌全部吃完。結果3小時後，她開始在家中看見很多小小的「人」跑來跑去，手機上的字也變得「群魔亂舞」，甚至躺在床上還能看見有模糊的人影，嘗試鑽入她的被窩，令她完全無法入睡。

更多相關報道：食用安全｜深圳驚現「蘑菇界毒王」白毒傘　誤食恐致急性肝損傷致死率高達75%

她之後到朋友家中暫避，對方想帶她就醫，但她卻極度不配合，拖延2天後才終於到浙江大學醫學院附屬第一醫院求診。該院急症科主任陸遠強表示：「患者來的時候喋喋不休，語無倫次，溝通起來很困難，我們好不容易才搞清楚她食用過見手青。」，並根據小林的表現，結合一系列檢查後，判斷她的情況屬於神經精神型野生菌中毒。

他解釋，見手青中毒的患者在臨床表現方面可出現幻覺，甚至被害妄想，而這類情況並沒有特效藥，主要是對症治療，通常會在安撫鎮靜後予以催吐、洗胃。經過住院治療後，小林最終在7月1日出院，後續需根據情況定期覆診。

陸遠強指出，野生菌中毒在臨床上一般可以分為4種，分別為胃腸炎型、神經精神型、溶血型及中毒性肝炎型，其中神經精神型的癒後情況較為理想，不太會有性命之憂，但這也導致部分年輕人出於好奇、想嘗試致幻的感覺而食用見手青，強調「這種想法要不得」。

部分牛肝菌帶可致食物中毒

根據食安中心資料，牛肝菌菇類共有數百種，部分帶毒性，過去香港亦曾發生有人食用牛肝菌而中毒的個案。而進食菇類引致的食物中毒，主要病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐及腹痛等腸道徵狀；因應不同類型的毒菇，患者亦可能出現其他徵狀，例如極度口渴、大量流汗、昏迷、產生幻覺及狂喜、異常興奮、肝臟受損等。

3大建議

  • 不要購買懷疑摻雜了不明菇類品種的菇類產品。
  • 不要購買有不衞生或變壞迹象的美味牛肝菌，亦避免購買粉塵或碎塊太多的包裝美味牛肝菌。
  • 如懷疑進食菇類引致食物中毒，患者應立即求醫，並帶同未經烹煮的菇類或菇類殘餘物讓醫生察看。

最少煮15分鐘

港大真菌學博士鄧銘澤表示，牛肝菌並不能單憑外形或氣味分別毒性與否，一般靠採集的農民作後期篩選，以及業界和大學專家鑑定，判斷菇菌能否食用。他又指有毒性的牛肝菌是含有耐熱的毒素，經煮熟後，毒性仍然存在。而無毒的牛肝菌也要注意最少煮15分鐘，不能生吃。例如：見手青（Boletus speciosus）烹調不當或食用過量，會引起食物中毒，主要會產生幻覺，以「小人國症」居多（出現迷糊或神志不清，中毒者仿如進入了一個小人國國度），症狀隨著毒素排出會消失。」

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