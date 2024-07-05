免費雪糕｜富豪雪糕車免費派雪糕　限定兩日即睇換領地點+詳情

▲ 富豪雪糕車限定兩日免費派雪糕，即睇換領地點及詳情。（經濟日報資料圖片）

【免費雪糕／富豪雪糕】炎炎夏日，出街都想食返杯雪糕透心涼。「i-Change 賭博輔導平台」限定兩日於旺角朗豪坊及兆萬中心免費派發富豪雪糕，各位家長周末帶小朋友出街不要錯過，即看派發地點及換領方法！

基督教香港信義會社會服務部下的i-Change 賭博輔導平台於7月5日及11日在旺角免費派發富豪雪糕，只需在現場完成「2024年香港市民參與賭博行為調查 」問卷，即可換取軟雪糕1杯。

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免費富豪雪糕換領詳情：

7月5日（星期五）

時間：15:00-17:00

地址：朗豪坊（近旺角地鐵站E1出口）

7月11日（星期四）

時間：15:00-17:00

地址：旺角兆萬正門

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