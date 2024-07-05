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遊日注意｜日本逾260人中暑1人器官衰竭亡　靜岡市錄39.3°C創84年高溫紀錄

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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日本天氣持續酷熱。（法新社圖片）

【日本／夏天／高溫／炎熱／中暑／熱傷害】如果近日有去日本旅遊，務必要注意降溫，避免中暑！日本氣象廳發出公告指，昨日（4日）於靜岡市錄得攝氏39.3度，打破自1940年有觀測以來最高溫紀錄，並預料日本廣泛地區會持續酷熱，其中西日本高溫料維持至下周一（8日），沖繩及奄美地區料至下周四（11日），提醒市民和旅客要注意降溫及補充足夠水分，避免熱傷害。

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日本多地錄酷熱高溫 靜岡市達39°C

綜合外媒報道，受太平洋高壓增強所影響，日本多地於昨日起天氣變得非常酷熱，廣泛地區出現「危險高溫」，共計約260人中暑，其中東京都最高氣溫錄得達35度以上，至少47人中暑送院；靜岡市下午最高氣溫錄得達39.3度，和歌山縣新宮市達37.6度，山梨縣甲州市達37.5度，群馬縣桐生市達37.2度，宮崎市達36.6度，名古屋達市35.1度等。而香川縣高松市一名96歲男子在農地暈倒，疑因中暑導致器官衰竭死亡。

日本天氣炎熱，戶外設有灑水系統，幫助民眾降溫：

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據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」；日本朝日新聞報道，截至昨日下午4時，全國共63地錄得「猛暑日」氣溫，另有467地屬「真夏日」；氣象廳今早亦對東京都、沖繩、鹿兒島、福岡、長崎、和歌山、靜岡、神奈川、千葉、埼玉等23個縣發出中暑警報。

日本氣象廳呼籲民眾和遊客要補充足夠水分，不要在感到口渴時才飲水，並應在床邊放置水或飲料，以便晚間飲用；同時呼籲大家要注意降溫，在室內和晚間到使用冷氣及電風扇幫助降溫，亦要避免在室外或在沒空調的室內進行活動，並時刻留意環境省在網上發布的「高溫指數」資料。

同場加映：

中暑危機｜醫生拆解熱傷害4種先兆　1種情形竟是最大危機

戶外活動避免熱傷害3大重點

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁中指出，如果在「氣溫超過攝氏32度、空氣濕度低過60%」的情況下，一般都不建議在戶外長時間活動，因為此情況下的中暑概率非常高。

他提醒大家，進行戶外活動時要遵守3大重點，避免熱傷害：

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