兒童肺炎｜區永權大仔持續高燒以為感冒　揭患肺炎「肺部花晒」留醫5日

▲ 《東張西望》主持區永權大仔持續高燒以為感冒，求醫證實患上肺炎，需留醫5日。

【區永權/東張西望/肺炎/兒童健康/感冒】香港正處於流感高峰期，《東張西望》主持區永權（Albert）與圈外太太Clara育有大仔Aidan及細仔Ambrose。Albert日前上載幾張大手拉小手，而小手插住針管照片的相片，情況令人憂心。原來大仔Aidan因為肺炎留醫，初時幾聲咳以為感冒，遂按時吃退燒藥，但高燒持續不退，Albert將大仔送入院才知道患上肺炎。

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兒童肺炎︱退燒藥無效

Albert接受TOPick記者的訪問，他透露大仔日前突如其來高燒，以及幾聲咳嗽，以為只是普通感冒，按時食退燒藥處理，但高燒持續不退，「束手無策情況下，決定馬上入醫院，醫生亦都迅速診斷出患上肺炎，需要留院診治！」

Albert指大仔總共留醫了5天，幸好住在兒童病房，家長可以陪住，而這幾天媽媽貼身陪伴，留醫期間，Aidan都持續高燒，最高39.7度，「好多指數都非常之高，又發冷，所以媽咪基本上都瞓得唔好！」而Albert則非常擔心。

▲ 區永權大仔與肺炎搏鬥5天，康復回家。(IG圖片)

兒童肺炎︱區永權心痛太太

Albert透露仔仔的X光片顯示出肺部「花晒」，據醫生指極大可能是經由飛沬傳播，而感染肺炎每人的病徵都不一樣，不一定是劇烈狂咳，而他仔仔只是幾聲咳，但就高燒不退。

Albert坦言要多謝太太，非常辛苦照顧大仔，差不多沒有睡過覺，而大仔出院後為免感染細佬，所以兩兄弟都要分房，「細仔跟我瞓，大仔跟媽咪瞓。希望小朋友都身體健康！」

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兒童肺炎︱感冒現4症狀恐併發肺炎

台灣兒童急診科主任謝宗學醫生曾於Facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，指部分感冒的孩子出現併發症，或會演變成嚴重病情，甚至成為需要入住深切治療病房的肺炎病例。謝宗學分享，一些蛛絲馬跡可能暗示孩子不是普通感冒，或是併發肺炎的可能：

1. 沒有發燒時呼吸急促、費力、或困難；

2. 有咳嗽症狀，但發燒超過5天沒有改善，仍持續高燒；

3. 診斷是流感，服用克流感超過72小時（超過6劑），發燒模式沒有任何改善；

4. 反覆高燒期間，孩子使用退燒藥降溫後，食慾、活力沒有明顯改善。

謝宗學續指，若原診為普通感冒或流感的孩子，只要出現上述4項症狀中的其中一項，就建議向兒科醫生求診，評估是否出現肺炎或其他併發症。謝宗學提醒，肺炎不是只會出現在學齡前幼童身上，讀小學以上的孩子仍然有可能出現嚴重肺炎，因此家長不要覺得孩子長大，就有所輕忽。

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