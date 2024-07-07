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香港小姐丨宋宛穎母女同框被指似三姊妹　靚媽公開逆齡法：早睡早起多運動

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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文寶雪完全唔似50+！

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）為一名學霸，去年9月1日開學日，宋宛穎宣布重返校園，於香港大學醫學院修讀碩士課程。這位港姐學霸出身選美世家，靚媽文寶雪（Michelle）為1990年澳門小姐亞軍。

皮膚緊緻唔似50+

早前文寶雪分享為一對孖女宋宛穎同宋宛霖慶生的照片，當中寫道：「祝6月之星生日快樂！」

三母女均以黑白打扮示人，只見文寶雪穿上黑白配連身裙，跟女兒宋宛霖同樣搭配短Boot，雙腳十分纖瘦，她跟兩女兒搭著膊頭合照，網民留言大讚：「似三胞胎」

香港小姐丨學霸女神於香港大學攻讀碩士　宋宛穎擁醫生夢於公立醫院實習

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香港小姐丨宋宛穎攻讀港大醫學院碩士　拍vlog曝光於瑪麗醫院上課

澳門第二大選美家族

文寶雪看上去不似50+，面頰緊緻之外，臉上也沒有太多色斑，難怪網民問道：「姐姐你點KEEP得甘好~~似三姐妹~~」，文寶雪回覆：「健康飲食多喝水，早睡早起多運動。」

另外，見文寶雪於小紅書自介寫道：「以自己喜歡的方式過一生，就是一個人愛自己的終極表現！」，心態超良好，難怪keep得咁好。

宋宛穎為一名中葡混血兒，家族是澳門第二大選美家族，媽媽文寶雪於1990年參選澳門小姐獲得亞軍，當年的文寶雪氣質優雅身材標青，翌年更代表澳門參加《國際華裔小姐競選》，跟袁詠儀為同屆佳麗。

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