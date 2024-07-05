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遊日注意丨女生遊日去公廁用智能馬桶 忘記1件事染念珠菌引發陰道炎

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【陰道炎/念珠菌/智能馬桶/日本】日本公廁向來以乾淨聞名！不過，一名台灣女生早前卻於網上分享自己於日本旅遊期間因如廁而染念珠菌的不快經歷，呼籲大家日本旅行時要多加注意智能馬桶的噴咀。

最新影片:

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Sick問識答丨港男行沙灘傷口染「食人菌」致截肢 醫生拆解常見感染途徑 + 外遊自保法

該名台灣女生於Dcard以「日本公共智能馬桶容易導致陰道炎」為題，指自己於日本旅遊期間，習慣使用了智能馬桶的功能，亦疏忽了智能馬桶的噴咀其實「不一定乾淨」，尤其於人多的地方，最終不幸感染了念珠菌，只好慌忙到附近藥房買藥塗。她因此呼籲大家日後遊日時務必注意及小心。

台灣醫生柳朋馳過去亦曾分享指公共廁所的智能馬桶其實很容易會引起細菌感染，他解釋指智能馬桶的噴嘴如遭到污染、不夠乾淨，噴出的水柱一旦接觸到肛門或私密處，很容易有性感染或是容易造成尿道炎、接觸性皮膚炎等。

更多相關報道: 念珠菌｜20多歲女私處散發腐臭味　求診揭全因1洗衣習慣所致

甚麼是念珠菌陰道炎？

根據政府衛生署資料，念珠菌陰道炎常見於生育年齡婦女，是由於一種名為「白色念珠菌」的真菌(簡稱念珠菌)在陰道過度增生所致。在正常的情況下，女性的陰道存有少量念珠菌，但當陰道的酸鹼度有所轉變時，使念珠菌的數量增多，婦女受念珠菌感染的機會便會提高。

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使用公廁要小心

皮膚科專科醫生葉榮根接受《晴報》訪問時曾指出，公廁廁板、門、門把、門後掛鉤、水龍頭、梘液按掣、乾手機等，都是傳播非淋病性尿道炎的途徑，並分享使用公廁時，4個方法減低感染風險：

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