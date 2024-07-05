週末好去處 ｜UNIQLO利舞臺店動漫限定展覽 海賊王+我推的孩子現身見面

▲ 當中兩大系列的主角路飛及星野愛更於POP UP展覽現身跟公眾見面。

UNIQLO在今個夏天先後帶來人氣動漫《我推的孩子》和 TV animation ONE PIECE 25th UT系列，更於銅鑼灣利舞臺旗艦店門外設立WITH UT 盛夏動漫電玩狂熱期間限定 POP UP展覽，當中兩大系列的主角莫奇.D.路飛及星野愛更於POP UP展覽現身跟公眾見面。

除拍照打卡之外更有機會贏取動漫電玩特賞，更同時於全店推出UT Magazine ISSUE 11 動漫電玩專題新刊，讓大家一起投入盛夏動漫電玩狂熱。

▲ 《我推的孩子 》 UT 系列現正發售中。





為鼓勵所有動漫粉絲更積極分享WITHUT故事，UNIQLO更特意準備了驚喜特賞，大賞包括ONE PIECE DAY'24線上直播門票 及 ONE PIECE DAY'24獨家UT一件。

參加者只需要參與 Instagram拍照打卡活動，完成指定步驟 ，將有機會贏得特賞 ，詳情請瀏覽UNIQLO 社交平台頁面及活動場內海報，把握機會贏取大獎。

▲ 《我推的孩子》和 TV animation ONE PIECE 25th UT系列，更於銅鑼灣利舞臺旗艦店門外設立WITH UT 盛夏動漫電玩狂熱期間限定 POP UP展覽。

UNIQLO為紀念《海賊王》開播25週年，帶來了12款精美T-shirt，其中成人款式的8款分別象徵著《海賊王》的八個核心價值和關鍵情節：決心、朋友、力量、失落、團聚、聯盟、四皇和新篇章。而成人款式的8個設計描繪了路飛的高光時刻，例如那時他於東海開始史詩冒險和發誓要成爲海賊王的決心；在阿拉巴斯坦決定性的戰鬥前，與船員們在左前臂上確認了團體契約標誌的場面；以及無法在馬林福特拯救他心愛的兄弟艾斯後陷入困境的路飛的心境等。

開售日期：7月15日（星期一）

發售地點：全線門店及網絡旗艦店

首次登上UT舞台，香港更是首推地區之一，《我推的孩子》一開始於集英社《週刊 YOUNG JUMP 》上連載，動畫於2023 上映後，憑著令人意想不到的反轉劇情，搭配看似夢幻其實暗黑的風格，一登場就在全球收穫超高人氣。

乘著第二季動畫上映在即，UNIQLO 以星野愛、 雙胞胎露比及阿奎亞等人氣角色為中心推出人氣UT系列 ，設計展示作品兼具可愛與黑暗的世界觀，粉絲們務必入手。



INFO

WITH UT 盛夏動漫電玩狂熱期間限定 POP UP展覽概覽

開售日期：即日至7月18日

展覽地點：銅鑼灣利舞台中庭(UNIQLO 銅鑼灣利舞臺旗艦店門外)

TV animation ONE PIECE 25th UT系列

開售日期：2024年7月15日（星期一）

發售地點:全線門店及網絡旗艦店

《我推的孩子 》 UT 系列

開售日期：發售中

發售地點：全線門店及網絡旗艦店

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