香港探秘地圖丨黃子桐三點式大派福利　新劇奉旨向視帝黎耀祥投懷送抱

▲ 黃子桐一向十分大方，不時派福利益粉絲。

現年29歲黃子桐（Rachel）在2018年參選港姐入行，同屆港姐三甲為陳曉華、鄧卓殷、丁子田。黃子桐堪稱學霸，於香港大學畢業主修中文及犯罪學系，畢業後曾任醫療機構營運主管。

此外又以半工讀形式，花一年時間在香港中文大學醫學院完成碩士課程，主修公共衛生。她曾表示為演藝夢，放棄入讀哈佛大學。

可惜入行以來，沒被派演重要角色，都是演閒角為主。當中較受重用是主持任《666永: 逝者代言人》，另外在劇集《十八年後的終極告白2》曾演野外「車震」劇情，更大露背演出，當時引來一點話題。

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黃子桐主動出撃

而黃子桐沒有「等運到」，十分主動，除投資60萬元開設美容店外，身材出眾的她更不時在個人社交平台大方派福利，日前她便在IG上載於泳池穿紅色比堅尼照，並寫道：

忙裡偷閒☀️🌞

好想去旅行✈️✈️ ….

發完夢

我都係返去背稿先啦🫠

其實她最近參演由視帝黎耀祥主演新劇《香港探秘地圖》，據悉黃子桐今次在劇中不時要穿小背心及熱褲，可以盡騷本錢。

而且她更在劇中演一位十分進撃的女主播，會主動向黎耀祥發姣攞料，相信屆時她在劇中會製造不少「黃金畫面」。

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