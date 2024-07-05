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陰陽相隔丨初戀男友車禍身亡　女生錯過最後來電悲慟：你來夢中找我吧

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【交通意外／車禍／陰陽相隔／男朋友／珍惜眼前人】愛要及時，請謹記珍惜眼前人。台灣一名女生在工作期間接到男友甜蜜來電，但女事主當時正忙於工作，因而匆忙掛線。萬萬沒想到，這次通話居然是他們之間的最後來電，兩人從此陰陽相隔……

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工作忙碌錯過男友最後來電

該名台灣女生周四（４日）在社交平台Dcard以「好好珍惜跟另一半的相處時光」發文，悼念因車禍離世的初戀男朋友，心情悲痛哀傷。事發當晚（３日）女事主正在公司加班工作，突然收到男朋友的甜蜜撒嬌的來電，「第一句就大喊說我好想你喔」。但因為當時女事主正在忙，故匆忙告訴他稍後忙完再回電給他。可能當時男朋友正在騎車，在公路上聽不清楚女事主的說話，當時「問了好幾次我說甚麼」。於是，男朋友再次回撥女事主，但當時女事主放下手機沒帶在身上，故此錯過了男友的來電。

赫見男友定位在醫院

事隔一小時後，女事主終於忙完手頭上的工作，回到座位看到手機顯示有男友的未接來電，便回電給他，惟電話未有接通。女事主看到男友的定位停在一條小路上40多分鐘，當時「心中一直有一個不好的念頭」。由於兩人身處不同城市，她立刻聯絡男友的朋友，看看男友到家沒有。過了一會，見到男友的手機定位移動了，她稍微放下心頭大石，遂下班騎車回家。半路上，她赫見男友的定位在醫院，心知不妙。

但騎到一半發現定位最後在醫院，訊息電話還是都沒接沒讀，過了5分鐘他的朋友打來說：他車禍走了。

友人告知男友撞車離世

女事主晴天霹靂，她沒想到原來剛才那一通就是最後一次的電話。而讓她更自責的是，「他最後對我說的話是他很想我，跟問我在說甚麼」，她回想當時是不是自己沒有在意他的說話，因為正在忙所以含糊地說了兩句就匆忙掛線，是不是因為這個緣故而導致男友出車禍。

是不是我有講清楚他就不會又打來我沒接就出意外走了？是不是我有講清楚她就不會走了，丟下我，留我一個……

女事主難以接受男友離世的事實，但為了不讓男友擔心，她承諾會好好照顧自己，亦勸世要珍惜眼前人，同時亦接受男友「換另一種形式的陪伴」。

臭胖胖，我真的真的好想你，可是我睡不著。我沒睡著你就不能來我夢裡找我了……

相關文章：天人永隔｜新婚夫婦蜜月途中遇車禍1死1傷 一原因與愛妻陰陽相隔

創傷後遺症 或於事發後6個月內出現

據本港青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。創傷後壓力症的病徵主要有3方面：

1. 出現回閃及夢魘

不斷發生回閃（flashback）及以為自己仍然活在創傷事件中。這種情況均可透過日間的回閃及晚間的夢魘發生。真實程度令你以為自己再次活在創傷事件中，不但令腦海浮現當時的情況，而且感覺到當時的情緒及感官，如恐懼、冒汗、聲音、氣味，甚至痛楚。即使一些雞毛蒜皮的事情也能觸發回閃。

2. 處於戒備狀態

長期處於戒備狀態，從而避開危機。同時亦會感到不能放鬆，過度戒備；亦會經常感到焦慮和難以入睡，周邊的人會察覺到你容易惱怒及過度焦慮。

3. 逃避及變得感情麻木

創傷事件於腦海內不斷的重溫令你感到極度不安，因此你會刻意令自己分心，例如故意令自己忙碌。你會不斷埋首於工作，或專注於自己的嗜好，例如玩填字遊戲或堆砌拼圖。你亦會逃避所有能令自己回想起創傷事件的人和物，而且盡量不會提及創傷事件。你亦可能會掩飾傷痛，裝作已痊癒了一樣，處理悲傷的情緒時會變得麻木及像失去了感覺一樣。你會逐漸疏遠他人或減少與人溝通，因此會令身邊的朋友或同事感到難以相處。

創傷後壓力症7大風險因素

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