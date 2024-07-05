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多啦A夢展｜7.20第二場無人機表演　尖東維港上空舉行　免費展 7.9起接受網上預約

社會

發布時間： 18 分鐘前

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7.20第二場無人機表演尖東維港上空舉行，免費展 7.9起接受網上預約。（主辦單位AllRightsReserved圖片）

5月舉辦的全球首場多啦A夢無人機匯演反應熱烈，主辦單位AllRightsReserved (ARR) 宣佈，將於7月20日（星期六）再度在維港上空舉辦第二場匯演，預告加入全新內容，一千架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型。

鑒於首場匯演觀賞人數眾多，而屆時部分星光大道（K11 MUSEA至梳士巴利花園路段）將設置不同免費戶外展區並實施單向人流管制，主辦單位與有關部門溝通後，是次匯演位置將移師至星光大道近尖東的海域上空，讓更多市民旅客觀看，建議觀賞地點等詳情稍後公布。

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第二場匯演暫定於7月20日（星期六）舉行，但由於無人機會受風雨等因素影響，加上7月天氣多變不穩定，大會呼籲市民及旅客緊貼官方網站及社交平台公佈的最新詳情。

免費展區（一） ：「100%多啦A夢户外展區」7月9日起網上預約進場

另外，由於將於7月13日展開的《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展反應熱烈，與有關部門商討後，豎立全球最高達12米多啦A夢充氣雕塑及免費參觀的「100%多啦A夢戶外展區」，將不設現場輪候入場，市民需預先於網上登記。由7月9日中午12時起，市民將可透過Klook系統，預約展覽首星期（即7月13日至7月19日）的參觀名額。其後逢星期二中午12時起，將開放預約未來一星期的名額。

現場實施單向人流管制

於7月13日至8月11日免費展區開放期間，星光大道附近一帶將實施單向人流管制，只限已預約免費戶外展區之人士才可以經K11 MUSEA進入該區，而早前已購買收費展區門票人士，亦可經K11 MUSEA上6樓收費區。其他需要前往星光大道的公眾人士，須從星光大道近尖東一段（近麥兜雕塑）進入，並依從人員指示，前往星光大道或無需預約的另一免費展區（二）「100%星光大道」，與電影工作者立牌及多啦A夢等雕塑打卡，並沿文化中心方向離開。

大會提醒，由於人流管制，戶外免費展區（一）及收費區持票人士，呼籲參觀人士提早到達會場，及至少預留30分鐘辦理入場手續。

主辦單位指，人流管制於7月12日媒體預覽日起開始實施，而當展覽於13日正式開放後，將不時與部門商量，於展覽期間因應人流變化而調整有關措施，並適時透過展覽官方網頁及社交平台公布 。

封路措施：展覽期間，附近星光大道一帶將實施單向人流管制。

參觀人士前往方法提早入場
已預約「100%多啦A夢户外展區」人士

1 - 經港鐵尖東站J2出口

2 - 經梳士巴利道進入K11 MUSEA

請提早到場，至少預留30分鐘辦理入場手續。
持收費展區門票人士

1 - 經港鐵尖東站J2出口

2 - 經梳士巴利道進入K11 MUSEA

請提早到場，至少預留30分鐘辦理入場手續。
往星光大道公眾人士

1 - 經港鐵尖東站P1出口

2 - 經梳士巴利道往「100%星光大道」

入口：星光大道近尖東一段（近麥兜雕塑)

/

免費展區將分為兩部份：

展區（一）「100%多啦A夢戶外展區」展岀全球最高達12米多啦A夢充氣雕塑、多組多啦A夢及好友的立體雕塑

展區（二）「100%星光大道」

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）亮點：

區域展區地點入場安排開放時間
免費展區「100%多啦A夢户外展區」K11 MUSEA 地下

網上預約進場

每週二開放登記參觀名額

LINK：KLOOK

https://s.klook.com/100_doraemon_gf_tc

2024年7月13日至8月11日
「100%星光大道」星光大道

毋須預約

須遵守現場指示

2024年7月13日至8月11日
收費展區「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」K11 MUSEA 6樓605所有門票售罄，現場不設門票發售2024年7月13日至8月18日
「100%多啦A夢空中樂園」K11 MUSEA 6樓605所有門票售罄，現場不設門票發售2024年7月13日至8月18日

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