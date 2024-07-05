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延續愛情︱重慶大廈Paul‘s Kitchen老闆病逝 遺孀帶骨灰回加納安葬堅守餐廳水準

家事百科

發布時間： 2 小時前

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Paul離世後，太太將他的骨灰帶回加納安葬。

位於重慶大廈的Paul's Kitchen，是盛載着很多愛與生命力的地方。這一切，由一個從加拿大大學主修藝術的女子Selina，與在廣州從事飲食生意的加納人Paul相遇開始。本是單身主義奉行者的Selina回憶當初，在香港街頭遇到問路的Paul，交換了電話，Paul回廣州後二人遙距通訊了一年，性格爽直的Selina，對當時Paul問她「為何那麼夜才下班？吃過晚餐沒有？」這類關切問題時，心忖：「關你乜事？！香港生活就是這樣！」兩個不同文化及生活方式的人，一年後再次在港見面，Selina從馬路的對面看着Paul，心裏竟湧出「就是他了」的念頭。愛情就是這樣，往往會殺個措手不及、顛覆預期，愛上了、認定了，兩人決定餘生相愛。

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於是，Paul's Kitchen由廣州移到重慶大廈，從原意為加納兄弟開設的聚腳點，變成現在廣受香港朋友歡迎的特色小店。餐牌內的每道菜，原來都是夫婦倆在自家廚房研發出來的，他們用心的製作和經營、對食物質素的堅持，嘗過一次便會感受到。

今年四月，老闆Paul因病離開人世。認識夫婦倆故事的人，都感到愕然和傷感，大家更關心老闆娘日後的動向。摯愛突然離開，Selina經歷過悲慟的日子。然而，最哀傷的日子過後，她選擇了繼續向前行。親自把丈夫的骨灰帶到加納安葬後，她回來學習重新探索自己生命的質感，除了堅守Paul's Kitchen的質素和水準外，亦正在學習好好跟自己獨處：一個人旅行、一個人探索、善待一個人的自己。

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現在的Selina，當我坐在她身旁時，感受到很強的韌力在她身上呈現，我更看到的是，死亡沒有阻止Paul的生命在Selina的生命裏繼續流動，今天的她，雙腳重新有力踏地，呈現着很強的生命力，因為那是Paul x Selina的生命力在她的血脈流動着。他倆的生命故事告訴我們：愛和生命力，從不會因死亡而止息。

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撰文 : 利嘉敏

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