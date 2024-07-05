奇觀設計｜中環充氣世界5大奇觀被批似墳場　網民笑白色設計配合七月鬼門開

▲ 由即日起於中環展出的充氣世界5大奇觀充氣裝置，因白色的外貌設計被網民批似墳場。

【中環海濱活動空間/中環夏誌/充氣世界奇觀】政府今年舉辦多項盛事活動，以帶動經濟和旅遊業發展。中環海濱今日起舉行「中環夏誌」活動，展出5大「充氣世界奇觀」，不過當中5個充氣裝置不但沒有獲得網民稱讚，反被批似墳場、墓碑，引來熱議。

中環夏誌｜中環設5大「世界奇觀」充氣裝置

該5大世界奇觀充氣裝置為「SummerFest 中環夏誌」其中一個活動，即日起至8月5日於中環海濱活動空間舉行。展覽由亞美尼亞著名AI藝術家＠joooo.ann以生成式人工智能設計，而當中的世界奇觀分別包括「英國巨石陣」、「智利復活島犘艾石像」、「埃及金吉薩字塔」、「意大利比薩斜塔」及「法國凱旋門」，裝置於白天時會全白色，晚上則有不同的燈光效果。

▲ 中環設5大「世界奇觀」充氣裝置。（林綺玲攝）

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中環夏誌｜​​​​​​​白色裝置設計被笑似墳場

展覽雖於今日下午才開放，但日前已有大批網民因白色的外貌而議論紛紛，有網民直指裝置「衰過深圳世界之窗」，而巨石陣則如同墳場和水馬，被網民指「係咪迎合七月盂蘭節主題？」而加上綠色燈光後的金字塔，似警方拿來遮蓋屍體的綠色帳篷；比薩斜塔加上藍色效果後，被人指是某一牌子的飛機杯，而犘艾石像的外貌則像是佛祖。

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雖然裝置獲不少網民批評，但也有人認為藝術一向見仁見智，「可以打卡開心一下就夠」，也有人表示裝置以白色設計也是為了突出晚上的燈光效果。

「SummerFest 中環夏誌」除了5個世界奇觀充氣裝置外，也有逾25項活動，包括「中環夏日運動祭」、「香港兒童平衡車嘉年華2024」、「2024藝術體操節」、「Together Hong Kong運動．藝術．休閑文化嘉年華」等，所有活動均可免費參加。

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