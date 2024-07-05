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反恐首案｜控方已完成舉證　案件押後至下周一續審

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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高等法院。(資料圖片)

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警案，今（5日）踏入第47日審訊。控方今傳召最後一名證人作供，警員供稱，並非一定需要密碼才能擷取手機資料，但承認有些情況下，沒有密碼就不能擷取資料。控方表示已完成舉證，法官表示，辯方需時決定各被告是否自辯及傳召辯方證人，故將案件押後至下周一（8日）續審。

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7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

控方應辯方要求傳召警員洪子安（譯音）作供，洪供稱，他於202年8月曾就被告李家田的蘋果手機及蘋果平板電腦作法理鑑證，並將它們連接至軟件Cellebrite內擷取資料。

洪於李一方盤問下供稱，當時由有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）提供上述裝置的密碼，先將裝置連接至軟件Cellebrite，再輸入密碼擷取資料。洪又指，並非一定需要密碼才能擷取資料，但承認有些情況下，沒有密碼就不能擷取資料。

控方播放相關閉路電視片段後，表示已舉證完畢。案件隨後短暫押後，法官開庭後向陪審團稱，辯方需時決定各被告是否自辯，以及傳召辯方證人，將案件押後至下周一（8日）續。

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