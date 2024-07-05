MIRROR成員丨Frankie涉出軌風波後首現身　皮皮TG「上水」感謝粉絲應援

▲ Frankie個樣變晒???

人氣組合MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）自與圈外女友Christy公開認愛後，被爆出連串風波，更指Frankie疑背叛當日女友出軌偷食Christy，令其一直以來癡情戇男形象盡毀，睇到網民一地花生。

早前更有消息指他與女友Christy雙雙飛往泰國避風頭，而Frankie有份主演ViuTV的新劇《麻甩媽咪》，因其好男人形象插水，傳戲份因而被大幅刪減。

MIRROR成員丨Frankie與女友Christy避走泰國 陳瑞輝形象大插水新劇戲份被減

Frankie近況曝光

不過，其經理人Yu日前就貼文疑似暗示Frankie已復工，日前，在劇中飾演Frankie兒子的童星王瑋程（Desmond）在IG限時動態晒出與Frankie的合照，見近日受盡負面新聞纏身的Frankie頭髮凌亂，明顯發福不少，顏值嚴重崩壞，與昔日被認為「高顏值」的他，完全走樣，難怪不少網民都指不認得他，並留言：「自暴自棄」、「男神徹底崩壞」。

▲ 網民指認不到Frankie。

Frankie在TG「上水」

至於Frankie經理人今日（5日）凌晨在社交平台晒出拍攝花絮照，稱Frankie飾演的安仔，其「安仔家」場景已全部拍完，又tag了Frankie附上加油emoji，並感謝Frankie Fans club的食物應授。

隨後Frankie亦在TG「上水」，甫出食物應援照寫道：「多謝大家嘅應援🥰」不過他就沒有出鏡，只豎拇指畀Like。

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