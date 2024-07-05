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糖尿病｜30歲人妻患多囊卵巢症　陪糖尿病丈夫開展「控糖生活」　靠3招抗糖自救變化驚人

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

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【卵巢多囊症/暴肥/糖尿病/控糖/抗糖/健身】飲食不當及不良生活習慣可致嚴重健康問題！內地一名30歲女子，28歲開始經期出現混亂，求醫揭患單邊卵巢多囊症，之後體重又突然開始急增。不久後丈夫求醫確診患上糖尿病，而她亦被診斷出現胰島素阻抗，兩人開始反思過去生活習慣，最終靠3招展開「抗糖」生活，並於半年後獲得驚喜變化。

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該名女事主於內地社交平台「小紅書」分享上述經歷，指自己於28歲時開始出現經期不準，但仗著自己年輕未有在意，直到一次停經3個月才察覺異常到院求醫，確診患上單邊卵巢多囊症。經過一輪藥物治療後，事主體重又突然大幅急增，最重時達到179.6磅：「身高和體重幾乎幾得一樣」，期間她亦多次在網上搜尋突然有關變胖的成因，但仍然無果。

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直到2023年初，事主月經來潮後一直沒有停止，陪丈夫到院檢時得悉對方患上糖尿病，令她因此懷疑自己是不是亦同樣患病。經過檢查後，醫生指事主已出現胰島素阻抗，假如一直忽視，將有極大機會發展為糖尿病。此時，夫妻兩人才開始回憶自己生活中的種種壞習慣，坦言過去從未在意自己每天攝入多少糖分：

晚上餓了燒烤炸串點起來；壓力太大需要快樂，每天奶茶甜食不間斷。

半年後激減逾44磅

之後事主開始為丈夫紀錄抗糖生活，飲食亦開始與對方同步，兩人更雙雙配戴了葡萄糖監測儀，盡量做好血糖控制，亦開始養成運動習慣，體態漸漸出現變化，體重亦開始回落。至今如今半年過去，事主已由179.6磅減至135.6磅，減去約44磅體重，身材苗條不少；丈夫亦由231.4磅激減到173磅，減去約59.4磅，肚腩肉完全消失。

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定下5年期限：「好壞就看35歲」

夫妻兩人近日到醫院複診，驚喜發現兩人數據都有極大轉變，雖然事主的胰島素阻抗仍然存在，但空腹、飯後等血糖值都有所下降，令兩人感到頗為驚喜。但事主亦對丈夫表達感激之情，指自己初時不夠自律，全靠丈夫監督提醒，才讓她亦漸漸有所改變，她表示將會以5年為一個期限：

好壞就看35歲會為自己帶來怎樣的驚喜，希望到時候我們可以瀟灑和大家說一聲：「這并不難！」

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3大抗糖秘訣

事主將故事上傳到社交平台上，同時亦向大家分享了她們的3大抗糖秘訣：

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故事引起不少網民關注，其中不乏糖尿病患者與事主交流用藥及調養心得，有人要求她們分享日常食譜，有網民表示，患上長期病最重要放鬆心情、以平常心面對挑戰，並祝福事主夫婦到期限時可以得好「美好結局」。

相關內容：【減肥大作戰】女大學生患卵巢多囊症+糖尿病前期 3大改變激減44磅逆轉疾病

糖尿病4大症狀

台灣營養師林郁庭在Facebook個人專頁發文指出，糖尿病有4大症狀，當出現這些症狀，應及時到醫院做進一步抽血檢查，儘早治療。

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外出用膳或叫外賣增加糖尿病風險

澳洲註冊營養師劉惠汶Vivien曾接受訪問時表示，香港人出外進膳普遍會選擇炒粉麵飯或者快餐，但這類型的食物含較高熱量，油、鹽、糖都相對較高。如果整體熱量攝取較多，消耗較少，久而久之有機會影響體重。因此，外出用膳或者叫外賣都跟糖尿病風險有密切關係。

「一碟揚州炒飯，它含有約1200卡路里，即是千卡，熱量相若5碗飯。此外，它有接近10茶匙的食油及1茶匙的食鹽。」

根據衛生署的建議，成年人一天內攝取的主食油最好控制在6至7茶匙的油份，而食鹽最好保持在不多於1茶匙。由此可見，一碟炒粉麵飯的熱量、糖份、油份、鹽份有機會較高。

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